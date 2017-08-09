Приморской наркоторговке грозит прожить в колонии до 70 лет

У женщины была обнаружена крупная партия "скорости"

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Сотрудниками полиции на станции "Уссурийск" задержана 50-летняя жительница Приморья, которая продала лицу, осуществляющему контрольную закупку, более одного грамма синтетического наркотика, известного как «скорость», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

В гостиничном номере, где временно проживала злоумышленница, стражи правопорядка произвели обыск и изъяли порядка 14 граммов сильнодействующих синтетических наркотиков.

В настоящее время женщина нигде не работает. Ранее она была судима за незаконное хранение наркотических средств.

Сейчас подозреваемая находится в СИЗО, в отношении нее расследуется уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Женщине грозит до двадцати лет колонии.