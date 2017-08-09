Дожди в Приморье прекратятся в четверг

Дневная температура без существенных изменений: +24…+30 °С

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

В минувшие сутки на большей территории края сохранялись небольшие, местами умеренные дожди. Выпало от 0.3 до 15 мм осадков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В Пограничном районе прошел локальный ливень с количеством 44 мм. Температура воздуха днем составила +19…+28 °С, ночью понизилась до +16…+20 °С.

Во Владивостоке вчера было облачно с прояснениями, дул слабый ветер. Обошлось без осадков. Дневной максимум составил +24 °С, ночью температура понизилась до +19 °С.

Сегодня, 9 августа, в крае сохраняются кратковременные дожди, но их интенсивность уменьшится. Температура воздуха +19…+30 °С.

Во Владивостоке сегодня облачная погода, без осадков. Температура воздуха +21…+24 °С.

Завтра синоптическая ситуация изменится. На погоду Приморья будет оказывать влияние гребень антициклона, который располагается над Охотским морем.

Ночью в отдельных районах дожди еще сохранятся, а днем осадки маловероятны. Ночь в поле повышенного давления будет на 2 – 5 градусов прохладнее предыдущей, +12…+18 °С, на востоке +7…+11 °С.

Дневная температура без существенных изменений: +24…+30 °С, на побережье +18…+23 °С.

Во Владивостоке в четверг, 10 августа, переменная облачность, без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха ночью +17…+19 °С, днем +21…+24 °С.