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Режим ЧС введен еще в одном районе Приморья

Есть угроза размыва железнодорожных путей
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 9 августа, режим ЧС муниципального уровня введен в Пограничном районе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Отметим, что 7-8 августа в Пограничном районе выпало почти 140 миллиметров осадков при месячной норме около 100 миллиметров, что привело к подтоплению населенных пунктов и нарушению связи и автомобильного сообщения с селами Таловое и Духовское, есть угроза размыва железнодорожных путей, наблюдаются переливы через автодороги.

В связи со сложной паводковой ситуацией принято решение ввести в районе режим ЧС муниципального уровня.

Напомним, в Приморском крае из-за сильных ливневых дождей в понедельник, 7 августа, введен режим ЧС краевого уровня в пяти муниципалитетах – Хасанском, Михайловском, Октябрьском и Надеждинском районах, а также Уссурийский городской округ.

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