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Политика и экономика

​Рубль избавится от долларовой зависимости

Курс валют на 9 августа
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 59.98 рубля, а евро - 70.84 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Многие эксперты предполагают через несколько лет освободить рубль от долларовой зависимости. Так, советник гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов считает, что уход от доллара возможен, но это достаточно длительный процесс, который имеет смысл проводить планомерно, не в срочном порядке.Некоторые наоборот сошлись во мнении, что отечественная валюта никогда не сможет освободиться от доллара по причине нахождения российского резерва в американских ценных бумагах.


Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в УМ-Банке за 60.08 рубля, а продать валюту выгодно в Дальневосточном банке за 59.80 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Примтеркомбанке за 71.25 рубля, а продать валюту выгодно в Дальневосточном банке за 70.34 рубля за один евро.

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