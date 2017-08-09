Автомобиль перевернулся на трассе в Приморье

Сегодня, 9 августа, недалеко от Кипарисово–2 произошло серьезно ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.
Транспортное происшествие произошло недалеко от Кипарисово-2. Женщина, находившаяся за рулем автомобиля Mazda MPV, не справилась с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.
Очевидцы произошедшего немедленно бросились женщине на помощь. Пострадавшую вытащили из автомобиля и оказали пострадавшей необходимую помощь.
На место происшествия незамедлительно были вызваны сотрудники полиции и медики.
В настоящее время о состоянии женщины ничего неизвестно.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и эвакуатор.
Из-за транспортного происшествия на данном участке дороги собралась пробка.
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