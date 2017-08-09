Автомобиль перевернулся на трассе в Приморье

Очевидцы оказали необходимую медицинскую помощь водительнице

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 9 августа, недалеко от Кипарисово–2 произошло серьезно ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Транспортное происшествие произошло недалеко от Кипарисово-2. Женщина, находившаяся за рулем автомобиля Mazda MPV, не справилась с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.

Очевидцы произошедшего немедленно бросились женщине на помощь. Пострадавшую вытащили из автомобиля и оказали пострадавшей необходимую помощь.

На место происшествия незамедлительно были вызваны сотрудники полиции и медики.

В настоящее время о состоянии женщины ничего неизвестно.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и эвакуатор.

Из-за транспортного происшествия на данном участке дороги собралась пробка.

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