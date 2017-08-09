Что подорожало, а что подешевело в Приморье за месяц?

Индекс потребительских цен в июле 2017 года составил 101% к декабрю предыдущего года, что ниже, чем за аналогичный период прошлого года (102.8%), сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата.
Индекс цен на наблюдаемые продовольственные товары составил 99.4%.
За прошедшие семь месяцев цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 6.5%, при этом на овощи – на 17%, на фрукты – на 1.6%, а картофель, напротив, подорожал на 8%. Морковь стала дешевле на 4.1%, помидоры свежие – на 29.8%, огурцы свежие – на 45.4%. В то же время лук репчатый подорожал на 13.3%, свекла столовая – в 1.3 раза. Из фруктов рост цен отмечен на яблоки и виноград (на 2.4% и 12.8%, соответственно), лимоны, груши, бананы, апельсины подешевели (на 3.3-10.2%).
На 3.8% подорожали рыбопродукты в целом, из них рыба мороженая неразделанная, филе рыбное, рыба соленая, маринованная, копченая, икра лососевых рыб отечественная, пресервы рыбные – на 2.6-5.7%, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы – на 13.1%, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород – на 28.5%. В то же время отмечено снижение цен на 1.1-4.3% на рыбу живую и охлажденную, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, филе сельди соленое, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород).
Из молочной продукции на 2-4.2% возросли цены на молоко питьевое пастеризованное и стерилизованное, смеси сухие молочные для детского питания, творог, сметану, кисломолочные продукты. Национальные сыры и брынза, сыры плавленые подорожали на 3-4.1%.
На 1.4-2.5% подорожали соль поваренная пищевая, сахар, сухие супы в пакетах, перец черный (горошек). Из кондитерских изделий выше среднего подорожали зефир, пастила, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, торты, карамель (на 0.6-2.7%).
В группе мясопродукты свинина (кроме бескостного мяса) подешевела на 1%, куриные окорочка, куры охлажденные и мороженые – на 4.9-5.2%, печень говяжья – на 7.6%. Цены на крупу и бобовые в среднем снизились на 11.4%, из них пшено, рис шлифованный, крупа манная стали дешевле на 6.4-8.3%, крупа гречневая-ядрица – на 22.2%. Шоколад, жевательная резинка, чай черный байховый подешевели на 1-2.3%, яйца куриные – на 24.7%.
Алкогольные напитки в среднем подорожали на 0.7%, из них более всего водка крепостью 40% и выше, коньяк ординарный отечественный, вино виноградное крепленое – на 1.2-3.6%. На 7.7% снизились цены на пиво зарубежных торговых марок.
Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров:
(на конец периода, в процентах)
|Июль 2017
к декабрю 2016
|Справочно
июль 2016
к декабрю 2015
|Хлеб и хлебобулочные изделия
|99.7
|102.4
|Крупа и бобовые
|88.6
|111.7
|Макаронные изделия
|100.9
|103.9
|Мясо и птица
|97.6
|94.6
|Рыбопродукты
|103.8
|102.8
|Молоко и молочная продукция
|102.6
|101.3
|Масло сливочное
|103.4
|101.9
|Масло подсолнечное
|89.8
|106.1
|Плодоовощная продукция, включая картофель
|93.5
|96.4
|Сахар
|101.8
|107.5
|Алкогольные напитки
|100.7
|104.4
Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину (для мужчины трудоспособного возраста), составила на конец июля 5035.8 рубля и возросла на 0.4% по сравнению с декабрем предыдущего года.
Индекс цен на наблюдаемые непродовольственные товары составил 101.3%.
На 1.4% подорожало постельное белье: подушки (на 2.9%), одеяла стеганые (на 3%). Из одежды для взрослых на 1.8-4.8% дороже стали мужские брюки из джинсовой ткани, женские юбки, блузки, сорочки ночные, мужские костюмы-двойки из полушерстяных или смесовых тканей, сорочки верхние из хлопчатобумажных или смесовых тканей, на 6-7.5% – брюки женские и мужские из полушерстяных или смесовых тканей.Из детской одежды на 0.8-2.9% стали дороже пеленки, белье для новорожденных и детей ясельного возраста, детские носки, гольфы, ползунки для новорожденных, на 3.4-5.7% – костюм трикотажный для детей ясельного возраста, трикотажные трусы и футболки.
Из мебели рост цен (на 1.9-3.5%) отмечен на диван-кровать, табурет для кухни, шкаф навесной кухонный (полка) двустворчатый, шкафы-вешалки для прихожей. На 3-4.8% увеличились цены на ковры и ковровые изделия, комплект столовых приборов из нержавеющей стали, сигареты с фильтром отечественные и зарубежных торговых марок. В группе парфюмерно-косметических товаров подорожали краска для волос, туалетная вода, шампунь на 2.6-2.9%.
На 3-6.2% подорожали легковые автомобили иностранной марки, собранные на территории России, мотоциклы без коляски, скутеры и легковые автомобили импортные подержанные.
Наблюдался прирост цен на бензин автомобильный различных марок и дизельное топливо на 0.9-2.9%.
Медикаменты в среднем подешевели на 1.4%, из них наиболее заметно – аллохол, сеннозиды А и В, амоксициллин, нимесулид, аспирин отечественный, глицин, сульфацетамид, валидол (на 3.1-18.1%), в то же время возросли цены на йод, анальгин отечественный, амброксол, поливитамины без минералов отечественные и с макро- и микроэлементами, верошпирон, флуоцинолола ацетонид, кетопрофен (гель), настойку пустырника (на 2-6.6%).
На электротовары в среднем цены снизились на 2.9%, из них на миксеры, блендеры, машины стиральные автоматические, электропылесосы напольные, машины швейные, электрические чайники – на 3.6-7%. Подешевели планшетные компьютеры, телефонные аппараты стационарные, смартфоны, мониторы для настольного компьютера (на 2.6-5.4%).
Индексы цен на отдельные группы непродовольственных товаров:
(на конец периода, в процентах)
|Июль 2017
к декабрю 2016
|Справочно
июль 2016
к декабрю 2015
|Ткани
|101.8
|104.6
|Одежда и белье
|101.3
|103.2
|Трикотажные изделия
|101.4
|104.3
|Обувь
|101.8
|106.3
|Моющие и чистящие средства
|100.1
|103.0
|Табачные изделия
|104.7
|110.4
|Электротовары и другие
бытовые приборы
|97.1
|104.8
|Телерадиотовары
|97.9
|101.1
|Строительные материалы
|101.0
|106.0
|Топливо моторное
|101.1
|102.7
|Медикаменты
|98.6
|102.9
Индекс цен (тарифов) на платные услуги населению составил в июле 103% к декабрю предыдущего года.
В январе-июле наблюдался рост тарифов на услуги пассажирского транспорта (на 9.1%). Стоимость проезда в городском автобусе коммерческом и муниципальном стала дороже на 4.7-5%, междугородном автобусе – на 7%, в трамвае и троллейбусе – на 7.7%. Услуги воздушного транспорта стали обходиться дороже на 12.3%. Проезд в пригородных поездах стал дороже на 4%, в поездах дальнего следования – на 25.5%. Из услуг связи на 4.9% дороже стали обходиться услуги по подключению к сети Интернет, на 6.3% – услуги беспроводной радиосвязи, на 10.3% возросла абонентская плата за радиотрансляционную точку, на 15.8% – пересылка простого письма внутри России.
В сфере жилищных услуг на 3.1% увеличилась плата за наем жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, на 5.3% –
оплата услуг по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, на 8.1% возросли взносы за капитальный ремонт, на 11.5% – проживание в гостиницах. В коммунальной сфере оплата услуг газоснабжения возросла на 2.2%, горячего водоснабжения, отопления, услуг по снабжению электроэнергией – на 4.7-4.8%; холодного водоснабжения и водоотведения – на 5.1%.
Из медицинских услуг подорожали первичный прием у врача-специалиста, ультразвуковое исследование брюшной полости, лечебный массаж, общий анализ крови (на 1.7-3.5%), услуги стоматологии (на 0.7-9.3%). В сфере услуг образования увеличилась стоимость занятий на курсах профессионального обучения (на 2.3%) и снизилась стоимость начального курса обучения вождения легкового автомобиля (на 4.1%).
Из бытовых услуг подорожала мойка легкового автомобиля, ремонт брюк из всех видов тканей, регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля (на 2.2-3.1%), постановка набоек и выполнение работ по облицовке кафельной плиткой (на 5.2%).
В группе ветеринарных услуг прививка животного подорожала на 2.2%. Дороже на 3.4-4.3% стало обходиться посещение кинотеатров и автобусных экскурсий, на 15.4% – санаторно-оздоровительные услуги; на 4.9% снизилась плата за пользование потребительским кредитом.
Индексы цен на отдельные группы платных услуг, оказываемых населению:
(на конец периода, в процентах)
|Июль 2017
к декабрю 2016
|Справочно
июль 2016
к декабрю 2015
|Жилищно-коммунальные
|103.7
|104.1
|Медицинские
|102.1
|104.0
|Пассажирского транспорта
|109.1
|109.1
|Связи
|104.7
|100.6
|Бытовые услуги
|101.0
|103.2
|Организаций культуры
|101.7
|101.8
|Санаторно-оздоровительные
|115.4
|112.3
|Дошкольного воспитания
|100.8
|100.9
|Образования
|99.5
|100.1