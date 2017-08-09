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Общество

Что подорожало, а что подешевело в Приморье за месяц?

Официальная статистика по региону, сравнение цен
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Индекс потребительских цен в июле 2017 года составил 101% к декабрю предыдущего года, что ниже, чем за аналогичный период прошлого года (102.8%), сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата.

Индекс цен на наблюдаемые продовольственные товары составил 99.4%.

За прошедшие семь месяцев цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 6.5%, при этом на овощи – на 17%, на фрукты – на 1.6%, а картофель, напротив, подорожал на 8%. Морковь стала дешевле на 4.1%, помидоры свежие – на 29.8%, огурцы свежие – на 45.4%. В то же время лук репчатый подорожал на 13.3%, свекла столовая – в 1.3 раза. Из фруктов рост цен отмечен на яблоки и виноград (на 2.4% и 12.8%, соответственно), лимоны, груши, бананы, апельсины подешевели (на 3.3-10.2%).

На 3.8% подорожали рыбопродукты в целом, из них рыба мороженая неразделанная, филе рыбное, рыба соленая, маринованная, копченая, икра лососевых рыб отечественная, пресервы рыбные – на 2.6-5.7%, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы – на 13.1%, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород – на 28.5%. В то же время отмечено снижение цен на 1.1-4.3% на рыбу живую и охлажденную, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, филе сельди соленое, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород).

Из молочной продукции на 2-4.2% возросли цены на молоко питьевое пастеризованное и стерилизованное, смеси сухие молочные для детского питания, творог, сметану, кисломолочные продукты. Национальные сыры и брынза, сыры плавленые подорожали на 3-4.1%.

На 1.4-2.5% подорожали соль поваренная пищевая, сахар, сухие супы в пакетах, перец черный (горошек). Из кондитерских изделий выше среднего подорожали зефир, пастила, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, торты, карамель (на 0.6-2.7%).

В группе мясопродукты свинина (кроме бескостного мяса) подешевела на 1%, куриные окорочка, куры охлажденные и мороженые – на 4.9-5.2%, печень говяжья – на 7.6%. Цены на крупу и бобовые в среднем снизились на 11.4%, из них пшено, рис шлифованный, крупа манная стали дешевле на 6.4-8.3%, крупа гречневая-ядрица – на 22.2%. Шоколад, жевательная резинка, чай черный байховый подешевели на 1-2.3%, яйца куриные – на 24.7%.

Алкогольные напитки в среднем подорожали на 0.7%, из них более всего водка крепостью 40% и выше, коньяк ординарный отечественный, вино виноградное крепленое – на 1.2-3.6%. На 7.7% снизились цены на пиво зарубежных торговых марок.

Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров:

(на конец периода, в процентах)

Июль 2017

к декабрю 2016

Справочно

июль 2016

к декабрю 2015

Хлеб и хлебобулочные изделия99.7102.4
Крупа и бобовые88.6111.7
Макаронные изделия100.9103.9
Мясо и птица97.694.6
Рыбопродукты103.8102.8
Молоко и молочная продукция102.6101.3
Масло сливочное103.4101.9
Масло подсолнечное89.8106.1
Плодоовощная продукция, включая картофель93.596.4
Сахар101.8107.5
Алкогольные напитки100.7104.4

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину (для мужчины трудоспособного возраста), составила на конец июля 5035.8 рубля и возросла на 0.4% по сравнению с декабрем предыдущего года.

Индекс цен на наблюдаемые непродовольственные товары составил 101.3%.

На 1.4% подорожало постельное белье: подушки (на 2.9%), одеяла стеганые (на 3%). Из одежды для взрослых на 1.8-4.8% дороже стали мужские брюки из джинсовой ткани, женские юбки, блузки, сорочки ночные, мужские костюмы-двойки из полушерстяных или смесовых тканей, сорочки верхние из хлопчатобумажных или смесовых тканей, на 6-7.5% – брюки женские и мужские из полушерстяных или смесовых тканей.Из детской одежды на 0.8-2.9% стали дороже пеленки, белье для новорожденных и детей ясельного возраста, детские носки, гольфы, ползунки для новорожденных, на 3.4-5.7% – костюм трикотажный для детей ясельного возраста, трикотажные трусы и футболки.

Из мебели рост цен (на 1.9-3.5%) отмечен на диван-кровать, табурет для кухни, шкаф навесной кухонный (полка) двустворчатый, шкафы-вешалки для прихожей. На 3-4.8% увеличились цены на ковры и ковровые изделия, комплект столовых приборов из нержавеющей стали, сигареты с фильтром отечественные и зарубежных торговых марок. В группе парфюмерно-косметических товаров подорожали краска для волос, туалетная вода, шампунь на 2.6-2.9%.

На 3-6.2% подорожали легковые автомобили иностранной марки, собранные на территории России, мотоциклы без коляски, скутеры и легковые автомобили импортные подержанные.

Наблюдался прирост цен на бензин автомобильный различных марок и дизельное топливо на 0.9-2.9%.

Медикаменты в среднем подешевели на 1.4%, из них наиболее заметно – аллохол, сеннозиды А и В, амоксициллин, нимесулид, аспирин отечественный, глицин, сульфацетамид, валидол (на 3.1-18.1%), в то же время возросли цены на йод, анальгин отечественный, амброксол, поливитамины без минералов отечественные и с макро- и микроэлементами, верошпирон, флуоцинолола ацетонид, кетопрофен (гель), настойку пустырника (на 2-6.6%).

На электротовары в среднем цены снизились на 2.9%, из них на миксеры, блендеры, машины стиральные автоматические, электропылесосы напольные, машины швейные, электрические чайники – на 3.6-7%. Подешевели планшетные компьютеры, телефонные аппараты стационарные, смартфоны, мониторы для настольного компьютера (на 2.6-5.4%).

Индексы цен на отдельные группы непродовольственных товаров:

(на конец периода, в процентах)

Июль 2017

к декабрю 2016

Справочно

июль 2016

к декабрю 2015

Ткани101.8104.6
Одежда и белье101.3103.2
Трикотажные изделия101.4104.3
Обувь101.8106.3
Моющие и чистящие средства100.1103.0
Табачные изделия104.7110.4
Электротовары и другие

бытовые приборы

97.1104.8
Телерадиотовары97.9101.1
Строительные материалы101.0106.0
Топливо моторное101.1102.7
Медикаменты98.6102.9

Индекс цен (тарифов) на платные услуги населению составил в июле 103% к декабрю предыдущего года.

В январе-июле наблюдался рост тарифов на услуги пассажирского транспорта (на 9.1%). Стоимость проезда в городском автобусе коммерческом и муниципальном стала дороже на 4.7-5%, междугородном автобусе – на 7%, в трамвае и троллейбусе – на 7.7%. Услуги воздушного транспорта стали обходиться дороже на 12.3%. Проезд в пригородных поездах стал дороже на 4%, в поездах дальнего следования – на 25.5%. Из услуг связи на 4.9% дороже стали обходиться услуги по подключению к сети Интернет, на 6.3% – услуги беспроводной радиосвязи, на 10.3% возросла абонентская плата за радиотрансляционную точку, на 15.8% – пересылка простого письма внутри России.

В сфере жилищных услуг на 3.1% увеличилась плата за наем жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, на 5.3% –

оплата услуг по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, на 8.1% возросли взносы за капитальный ремонт, на 11.5% – проживание в гостиницах. В коммунальной сфере оплата услуг газоснабжения возросла на 2.2%, горячего водоснабжения, отопления, услуг по снабжению электроэнергией – на 4.7-4.8%; холодного водоснабжения и водоотведения – на 5.1%.

Из медицинских услуг подорожали первичный прием у врача-специалиста, ультразвуковое исследование брюшной полости, лечебный массаж, общий анализ крови (на 1.7-3.5%), услуги стоматологии (на 0.7-9.3%). В сфере услуг образования увеличилась стоимость занятий на курсах профессионального обучения (на 2.3%) и снизилась стоимость начального курса обучения вождения легкового автомобиля (на 4.1%).

Из бытовых услуг подорожала мойка легкового автомобиля, ремонт брюк из всех видов тканей, регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля (на 2.2-3.1%), постановка набоек и выполнение работ по облицовке кафельной плиткой (на 5.2%).

В группе ветеринарных услуг прививка животного подорожала на 2.2%. Дороже на 3.4-4.3% стало обходиться посещение кинотеатров и автобусных экскурсий, на 15.4% – санаторно-оздоровительные услуги; на 4.9% снизилась плата за пользование потребительским кредитом.

Индексы цен на отдельные группы платных услуг, оказываемых населению:

(на конец периода, в процентах)

Июль 2017

к декабрю 2016

Справочно

июль 2016

к декабрю 2015

Жилищно-коммунальные103.7104.1
Медицинские102.1104.0
Пассажирского транспорта109.1109.1
Связи104.7100.6
Бытовые услуги101.0103.2
Организаций культуры101.7101.8
Санаторно-оздоровительные115.4112.3
Дошкольного воспитания100.8100.9
Образования99.5100.1
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