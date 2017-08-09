Что подорожало, а что подешевело в Приморье за месяц?

Официальная статистика по региону, сравнение цен

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Индекс потребительских цен в июле 2017 года составил 101% к декабрю предыдущего года, что ниже, чем за аналогичный период прошлого года (102.8%), сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата.

Индекс цен на наблюдаемые продовольственные товары составил 99.4%.

За прошедшие семь месяцев цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 6.5%, при этом на овощи – на 17%, на фрукты – на 1.6%, а картофель, напротив, подорожал на 8%. Морковь стала дешевле на 4.1%, помидоры свежие – на 29.8%, огурцы свежие – на 45.4%. В то же время лук репчатый подорожал на 13.3%, свекла столовая – в 1.3 раза. Из фруктов рост цен отмечен на яблоки и виноград (на 2.4% и 12.8%, соответственно), лимоны, груши, бананы, апельсины подешевели (на 3.3-10.2%).

На 3.8% подорожали рыбопродукты в целом, из них рыба мороженая неразделанная, филе рыбное, рыба соленая, маринованная, копченая, икра лососевых рыб отечественная, пресервы рыбные – на 2.6-5.7%, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы – на 13.1%, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород – на 28.5%. В то же время отмечено снижение цен на 1.1-4.3% на рыбу живую и охлажденную, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, филе сельди соленое, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород).

Из молочной продукции на 2-4.2% возросли цены на молоко питьевое пастеризованное и стерилизованное, смеси сухие молочные для детского питания, творог, сметану, кисломолочные продукты. Национальные сыры и брынза, сыры плавленые подорожали на 3-4.1%.

На 1.4-2.5% подорожали соль поваренная пищевая, сахар, сухие супы в пакетах, перец черный (горошек). Из кондитерских изделий выше среднего подорожали зефир, пастила, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, торты, карамель (на 0.6-2.7%).

В группе мясопродукты свинина (кроме бескостного мяса) подешевела на 1%, куриные окорочка, куры охлажденные и мороженые – на 4.9-5.2%, печень говяжья – на 7.6%. Цены на крупу и бобовые в среднем снизились на 11.4%, из них пшено, рис шлифованный, крупа манная стали дешевле на 6.4-8.3%, крупа гречневая-ядрица – на 22.2%. Шоколад, жевательная резинка, чай черный байховый подешевели на 1-2.3%, яйца куриные – на 24.7%.

Алкогольные напитки в среднем подорожали на 0.7%, из них более всего водка крепостью 40% и выше, коньяк ординарный отечественный, вино виноградное крепленое – на 1.2-3.6%. На 7.7% снизились цены на пиво зарубежных торговых марок.

Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров:

(на конец периода, в процентах)

Июль 2017 к декабрю 2016 Справочно июль 2016 к декабрю 2015 Хлеб и хлебобулочные изделия 99.7 102.4 Крупа и бобовые 88.6 111.7 Макаронные изделия 100.9 103.9 Мясо и птица 97.6 94.6 Рыбопродукты 103.8 102.8 Молоко и молочная продукция 102.6 101.3 Масло сливочное 103.4 101.9 Масло подсолнечное 89.8 106.1 Плодоовощная продукция, включая картофель 93.5 96.4 Сахар 101.8 107.5 Алкогольные напитки 100.7 104.4

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину (для мужчины трудоспособного возраста), составила на конец июля 5035.8 рубля и возросла на 0.4% по сравнению с декабрем предыдущего года.

Индекс цен на наблюдаемые непродовольственные товары составил 101.3%.

На 1.4% подорожало постельное белье: подушки (на 2.9%), одеяла стеганые (на 3%). Из одежды для взрослых на 1.8-4.8% дороже стали мужские брюки из джинсовой ткани, женские юбки, блузки, сорочки ночные, мужские костюмы-двойки из полушерстяных или смесовых тканей, сорочки верхние из хлопчатобумажных или смесовых тканей, на 6-7.5% – брюки женские и мужские из полушерстяных или смесовых тканей.Из детской одежды на 0.8-2.9% стали дороже пеленки, белье для новорожденных и детей ясельного возраста, детские носки, гольфы, ползунки для новорожденных, на 3.4-5.7% – костюм трикотажный для детей ясельного возраста, трикотажные трусы и футболки.

Из мебели рост цен (на 1.9-3.5%) отмечен на диван-кровать, табурет для кухни, шкаф навесной кухонный (полка) двустворчатый, шкафы-вешалки для прихожей. На 3-4.8% увеличились цены на ковры и ковровые изделия, комплект столовых приборов из нержавеющей стали, сигареты с фильтром отечественные и зарубежных торговых марок. В группе парфюмерно-косметических товаров подорожали краска для волос, туалетная вода, шампунь на 2.6-2.9%.

На 3-6.2% подорожали легковые автомобили иностранной марки, собранные на территории России, мотоциклы без коляски, скутеры и легковые автомобили импортные подержанные.

Наблюдался прирост цен на бензин автомобильный различных марок и дизельное топливо на 0.9-2.9%.

Медикаменты в среднем подешевели на 1.4%, из них наиболее заметно – аллохол, сеннозиды А и В, амоксициллин, нимесулид, аспирин отечественный, глицин, сульфацетамид, валидол (на 3.1-18.1%), в то же время возросли цены на йод, анальгин отечественный, амброксол, поливитамины без минералов отечественные и с макро- и микроэлементами, верошпирон, флуоцинолола ацетонид, кетопрофен (гель), настойку пустырника (на 2-6.6%).

На электротовары в среднем цены снизились на 2.9%, из них на миксеры, блендеры, машины стиральные автоматические, электропылесосы напольные, машины швейные, электрические чайники – на 3.6-7%. Подешевели планшетные компьютеры, телефонные аппараты стационарные, смартфоны, мониторы для настольного компьютера (на 2.6-5.4%).

Индексы цен на отдельные группы непродовольственных товаров:

(на конец периода, в процентах)

Июль 2017 к декабрю 2016 Справочно июль 2016 к декабрю 2015 Ткани 101.8 104.6 Одежда и белье 101.3 103.2 Трикотажные изделия 101.4 104.3 Обувь 101.8 106.3 Моющие и чистящие средства 100.1 103.0 Табачные изделия 104.7 110.4 Электротовары и другие бытовые приборы 97.1 104.8 Телерадиотовары 97.9 101.1 Строительные материалы 101.0 106.0 Топливо моторное 101.1 102.7 Медикаменты 98.6 102.9

Индекс цен (тарифов) на платные услуги населению составил в июле 103% к декабрю предыдущего года.

В январе-июле наблюдался рост тарифов на услуги пассажирского транспорта (на 9.1%). Стоимость проезда в городском автобусе коммерческом и муниципальном стала дороже на 4.7-5%, междугородном автобусе – на 7%, в трамвае и троллейбусе – на 7.7%. Услуги воздушного транспорта стали обходиться дороже на 12.3%. Проезд в пригородных поездах стал дороже на 4%, в поездах дальнего следования – на 25.5%. Из услуг связи на 4.9% дороже стали обходиться услуги по подключению к сети Интернет, на 6.3% – услуги беспроводной радиосвязи, на 10.3% возросла абонентская плата за радиотрансляционную точку, на 15.8% – пересылка простого письма внутри России.

В сфере жилищных услуг на 3.1% увеличилась плата за наем жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, на 5.3% –

оплата услуг по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, на 8.1% возросли взносы за капитальный ремонт, на 11.5% – проживание в гостиницах. В коммунальной сфере оплата услуг газоснабжения возросла на 2.2%, горячего водоснабжения, отопления, услуг по снабжению электроэнергией – на 4.7-4.8%; холодного водоснабжения и водоотведения – на 5.1%.

Из медицинских услуг подорожали первичный прием у врача-специалиста, ультразвуковое исследование брюшной полости, лечебный массаж, общий анализ крови (на 1.7-3.5%), услуги стоматологии (на 0.7-9.3%). В сфере услуг образования увеличилась стоимость занятий на курсах профессионального обучения (на 2.3%) и снизилась стоимость начального курса обучения вождения легкового автомобиля (на 4.1%).

Из бытовых услуг подорожала мойка легкового автомобиля, ремонт брюк из всех видов тканей, регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля (на 2.2-3.1%), постановка набоек и выполнение работ по облицовке кафельной плиткой (на 5.2%).

В группе ветеринарных услуг прививка животного подорожала на 2.2%. Дороже на 3.4-4.3% стало обходиться посещение кинотеатров и автобусных экскурсий, на 15.4% – санаторно-оздоровительные услуги; на 4.9% снизилась плата за пользование потребительским кредитом.

Индексы цен на отдельные группы платных услуг, оказываемых населению:

(на конец периода, в процентах)