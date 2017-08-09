Радио «Лемма» устроит для своих слушателей незабываемые покатушки

«Леммамобиль» выезжает на дороги Владивостока уже 14 августа

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Радио «Лемма» любит своих слушателей! И самый крупный на Дальнем востоке автоцентр "ОН ГИБРИД" Сервис, по ремонту и обслуживанию гибридов и электромобилей - ценит и уважает своих клиентов!

Август - время урожая подарков! Поэтому каждый будний день мы будем устраивать перво….классные покатушки! Владельцы гибридный автомобилей и электромобилей, с 14 августа слушайте эфир радио «Лемма» ОСОБЕННО внимательно!!! Узнавайте, в какой точке города припаркуется наш «Леммамобиль» с опознавательными знаками радиостанции. Первый, кто его обнаружит и раньше всех успеет к нему подъехать - получит подарок от компании "ОН ГИБРИД" Сервис. Один из них – купон на бесплатную компьютерную диагностику!