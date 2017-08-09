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Политика и экономика

Сроки сдачи владивостокского Hyatt сдвинулись еще на год

Положительное заключение Госэкспертизы было получено через 6 лет после начала строительства
Фото: Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края Фото: Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края
Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Один из главных долгостроев Владивостока - пятизвёздочную гостиницу Hyatt на Корабельной набережной - планируют открыть в 2018 году. Об этом рассказал глава «Единой дирекции по строительству объектов на территории Приморского края» Александр Мухин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на DV-land

«Дело в том, что в 2015 году компания-оператор Hyatt существенно изменила концепцию своих отелей», - объяснил глава Дирекции, отметив, что требования компании ко многим инженерным системам в разы превышают российские стандарты. Организации «Наш дом - Приморье» пришлось согласовывать решения с консультантами Hyatt по инженерным сетям, безопасности, дизайну и прочему. В итоге положительное заключение Госэкспертизы по проекту было получено только в апреле 2017 года. Завершить монтаж инженерных сетей планируется к декабрю текущего года. 

А отделку интерьера и пуско-наладку всех инженерных систем планируют завершить в марте-апреле 2018 года. После этого отель планируют продать. Часть выручки губернатор края пообещал потратить на школы, больницы и спортплощадки в районах Приморья. 

На завершение работ на объекте застройщик получил 1,2 миллиарда рублей кредита с госгарантией. Ещё миллиард будет направлен на выплату процентов. «Это последние бюджетные деньги, которые будут потрачены на отели Hyatt», - заверил вице-губернатор Приморья Василий Усольцев. 

Отметим, что не все гладко и с отелем Hyatt на мысе Бурный: его торги срывались пять раз - из-за отсутствия желающих купить элитный долгострой.

Напомним, владивостокские отели Hyatt начали строиться в 2010 году и должны были быть готовы к саммиту АТЭС 2012 года. С тех пор сроки постоянно сдвигались, стройка обросла уголовными делами о халатности в отношении чиновников, а отели уже семь лет стоят "памятниками" в центре Владивостока.

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