Прокуратура Приморья рассказала о надежном способе сэкономить на установке счетчиков

В Жилищном кодексе РФ появились соответствующие изменения

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Оплата установки счетчиков жителям многоквартирных домов может осуществляться за счет средств фонда капитального ремонта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

В этих целях приняты поправки в Жилищный кодекс РФ. Законодателем предоставлено право дополнить нормативным правовым актом региона перечень услуг и (или) работ по капремонту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет фонда капремонта. Речь идет об установке автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, то есть счетчиков учета воды, света и др.

При этом никаких дополнительных взносов от граждан в связи с таким нововведением не потребуется.

Также в целях исключения неудобства жильцов в региональной программе капремонта общего имущества в многоквартирных домах в плановый период реализации мероприятий должно учитываться при необходимости одновременное проведение работ в отношении двух и более внутридомовых инженерных систем.

В начале предстоящего календарного года предусмотрена возможность выставления для собственников нежилых помещений в многоквартирном доме одного платежного документа, содержащего расчет размера взноса на капремонт за весь год. Граждане по своему выбору вправе оплатить такой документ единовременно в течение первого расчетного периода такого года либо ежемесячно равными долями в течение всего года.

Законодатель определил, что, применительно к правоотношениям, возникшим с 1 января 2013 года, при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику не переходит неисполненная обязанность по уплате сумм Российской Федерацией, ее субъектом или муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником.