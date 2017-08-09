Приморцы рассказали, какие пляжи в регионе самые лучшие

Силовики и медики любят Триозерье, а пенсионеры и продавцы - острова Владивостока

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Стало известно, какие из множества пляжей Приморского края считаются самыми лучшими среди населения. 25-26 июля 2017 года были опрошены горожане старше 18 лет, объем выборки составил 293 человека. Опрос проводился методом личного интервью, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский НИЦ Социологии.

Лучшие пляжи Приморского края, по мнению 23,2% респондентов, расположены на островной части города Владивостока. 19,8% опрошенных предпочитают отдыхать на пляжах Ливадии, а 17,1% - выбирают пляж в бухте Триозерье.

Опрошенные женщины (21,9%) и молодежь до 24 лет (23,6%) предпочитают отдыхать в Ливадии, мужчины – на островах Владивостока (28,4%), так же как и респонденты старше 25 лет.

37,6% респондентов, представляющих силовые структуры, а также 28,0% работников здравоохранения, образования и культуры предпочитают отдыхать на пляжах Триозерья. 26,2% опрошенных государственных и муниципальных служащих, 30,0% безработных и 25,0% учащихся – в Ливадии. Острова Владивостока – излюбленное место отдыха 26,4% работников торговли, общественного питания, бытового обслуживая и 31,0% пенсионеров.