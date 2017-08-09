Военные четырех стран схватились во Владивостоке

Последний этап конкурса «Морской десант -2017» был перенесен c 7 августа

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

В среду, 9 августа, на полигоне береговых войск Тихоокеанского флота «Клерк» команды, участвующие в международном конкурсе «Морской десант -2017» проводят финальный этап «Эстафета» и определят победителя конкурса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ. Напомним, последний этап конкурса «Морской десант -2017» был перенесен c 7 августа из-за удара стихии по Приморью.

Команды морских пехотинцев из России, Китая, Ирана и Венесуэлы приступили к прохождению заключительного этапа конкурса – «Эстафеты». Именно после этого состязания будет определена лучшая команда – победитель международного конкурса.

По условиям состязания, участникам на боевых машинах предстоит преодолеть трассу протяжённостью в 12 километров с 11 препятствиями: колейный мост, проход в минном поле, змейка, железнодорожный переезд и другие. Выполнить стрельбу из вооружения БТР-80 на двух огневых рубежах по различным типам мишеней, а так же продемонстрировать свое мастерство управления бронемашиной на воде.

По результатам первых двух этапов соревнований лидирует команда Китая, с небольшим отрывом на втором месте идет команда России, замыкают команды Ирана и Венесуэлы. По результатам проведения «Эстафеты» будет определен победитель конкурса «Морской десант - 2017».