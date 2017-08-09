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Полицейские Приморья изъяли 700 граммов гашиша

По данному факту было возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

В Приморье ликвидированы 65 незаконно выращенных посевов конопли и опийного мака. Кроме того, полицейские и дружинники уничтожили 87 очагов дикорастущей маньчжурской конопли на общей площади в 82 гектара, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В ходе розыска сотрудники полиции выявили факт незаконной деятельности 27-летнего мужчины, который сбывал наркотические средства каннабисного ряда.

Злоумышленник был задержан сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю во время попытки сбыта наркотиков. Установлено, что задержанный находится на территории города Владивостока с мая 2017 года, постоянного места жительства и работы не имеет.

Задержание фигуранта с поличным – это результат тщательно спланированной реализации оперативных материалов, ведь задержанный активно использовал меры конспирации своей противоправной деятельности.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление канала поставки гашиша.

Напомним, что комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак» продлится до 30 сентября 2017 года. До конца операции основные усилия ее участников направлены на изъятие из незаконного оборота крупных партий наркотических средств каннабисного ряда, а также перекрытие каналов поступления наркотиков.

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