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Общество

Три четверти владивостокцев оказались любителями фильмов и сериалов

Более половины горожан любят смотреть киноновинки в кинотеатрах
Фото: 123RF.com Фото: 123RF.com
Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Социологи провели опрос жителей Владивостока в преддверии кинофестиваля «Меридианы Тихого» и выяснил, интересуются ли они современным кино, а также как часто проводят время за просмотром кинофильмов. Были опрошены горожане от 16 лет, объем выборки составил 181 человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский НИЦ Социологии. Опрос проводился методом личного интервью.

Выяснилось, что 58,5% опрошенных горожан интересуются киноновинками, 10,8% предпочитают фильмы прошлых лет, а каждый третий отметил, что в принципе не интересуется данным видом искусства. За киноновинками следят большинство респондентов в возрасте от 16 до 64 лет, а респонденты старше 64 лет или предпочитают смотреть фильмы прошлых лет, или вообще не интересуются кино.

В кинотеатрах киноновинки предпочитают смотреть 52,4% опрошенных горожан, дома – 28,6%. 19,0% респондентов затруднились ответить и отметили, что если у них появляется такая возможность – они идут в кино, если возможности нет – смотрят дома.

Большинство опрошенных – 75,2% хотя бы раз в неделю находят время для просмотра фильмов и сериалов, транслируемых по телевидению или же скаченных из Интернета. 33,7% из них смотрят фильмы каждый или практически каждый день, 22,9% - несколько раз в неделю, а 18,6% - раз в неделю.

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