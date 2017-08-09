Владивосток ждет массовое отключение от горячего водоснабжения

В городе проводятся гидравлические испытания

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Во Владивостоке завершился первый этап осенне-летних гидравлических испытаний, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на «Приморские тепловые сети».

Напомним, что с 31 июля по 7 августа горячее водоснабжение отсутствовало у жителей Фрунзенского и частично Ленинского и Первореченского районов. Участки теплотрасс, выдержавшие проверку на прочность, уже включены в работу. На поврежденных отрезках энергетики проводят ремонтные работы.

В связи с этим горячее водоснабжение у части жителей, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-1, будет восстановлено немного позже:

- До 10 августа

Авроровская: 4;

Адмирала Фокина: 1;

Алеутская: 46, 51, 53, 55, 57, 57/1, 57а, 57б;

Амурская: 19, 19а;

Западная: 27, 29;

Мыс Чумака: 1а;

Нерчинская: 2, 21, 21у, 23, 2у, 3, 4, 6, 8;

Океанский: 34, 35;

Октябрьская: 10, 14, 16, 18, 2, 20, 25б, 4/6, 6, 6а, 8;

Острякова: 41

Партизанский: 10, 12а, 2а, 6, 8;

Пограничная: 12/3, 15в, 22, 22а, 26;

Пологая: 16, 17, 18, 21, 24, 28, 30/34, 31, 32/2, 34, 43, 53а;

Прапорщика Комарова: 16, 18, 27, 29, 29/1, 31, 31а, 35а, 45а;

Семеновская: 3;

Уткинская: 10, 11, 11б, 13, 14, 15, 18, 3, 30, 32, 34, 5, 5а, 7, 9;

Шевченко: 3

- До 11 августа

Авроровская: 17;

Алеутская: 61, 61а, 65, 65а;

Амурская: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Башидзе: 1;

Енисейская: 1, 1у, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7б, 8, 9, 9а; 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 19,

Кирова: 11, 13, 15, 15а, 17, 19/1, 19/2, 21/1, 21/2

Комсомольская: 2, 3, 7, 9;

Красного Знамени: 23, 3;

Московская: 1;

Океанский: 39, 41, 43, 46, 50, 54;

Октябрьская: 25;

Союзная: 17, 19, 20;

Хабаровская: 10, 10а, 10б, 10у, 11, 12, 12а, 12б, 14, 16, 2, 20, 20а, 22, 24, 24а, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6б, 7, 8

-До 14 августа

Башидзе: 10, 12, 14, 14у, 16, 5, 6, 8;

Комсомольская: 27а, 27в, 29;

Красного Знамени: 21, 25, 25а, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 51а;

Московская: 11, 13, 15;

Нерчинская: 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48у, 50, 52, 54, 56, 58;

Океанский: 66, 68, 70, 70а, 70в, 72а, 74а, 76, 76а;

Острякова: 1, 3, 3а, 5а, 5г, 7, 7а, 8, 9;

Партизанский: 11, 13, 15, 17, 19, 28, 28а, 28б, 30, 32, 34, 36, 40, 45, 9

- До 16 августа

Адмирала Фокина: 1, 11, 11/3, 11/4, 3, 8б, 9; 11/3, 11/4, 3, 8б, 9; 16а, 20, 22, 23, 23/1, 24, 26а, 29, 31;

Алеутская: 10а, 12а, 16, 2, 24/15, 26/2, 26/3, 26/4, 4; 25/27; 38, 41, 44;

Арсеньева: 6, 8;

Батарейная: 6, 8/1;

Береговая: 3, 6, 8;

Бестужева: 5, 13, 15, 15а, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 26а, 29; 31, 35, 36/38, 40;

Верхнепортовая: 10, 12б, 2а, 4, 4а, 4б, 6а; 25, 40а, 40а, 70, 9, 9а; 30, 32, 38, 44, 64а, 66;

Западная: 27;

Захарова: 5;

Казанская: 1, 5, 7;

Корабельная Набережная: 7;

Крыгина: 1, 15, 17, 17а, 28, 3, 30, 34, 40, 42а, 6, 86в;

Лейтенанта Шмидта: 29;

Леонова: 20, 21, 21а, 33, 64, 66;

Мордовцева: 3, 6; 8/лит: А;

Морозова: 5, 7, 9;

Морская 1-я: 10, 10а, 11, 12, 12, 14, 16, 16а, 16в, 4/6, 6/25, 8, 8а, 9;

Нижнепортовая: 4;

Океанский: 13, 17, 19, 19а; 7, 8;

Перекопский: 3, 5, 7;

Пограничная: 12/3;

Посьетская: 10, 13, 16, 17, 19, 19, 21, 21а, 24, 27, 28, 28а, 28б, 32, 36, 37г, 38, 40, 46, 48; 11, 3а, 5

Рылеева: 8;

Самарская: 10а;

Саратовская: 10, 11, 13, 6, 7, 8, 9;

Светланская: 1, 10, 11, 16, 4, 6, 6б, 8, 9; 15, 15а, 17, 22, 29, 31, 38, 39;

Семеновская: 3, 15, 17/19, 23; 20, 25а, 32, 34;

Сипягина: 15, 19, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34;

Станюковича: 10, 12, 14, 16; 31а, 37, 39, 52, 52, 54, 54г, 56, 57/2, 57а, 58, 60, 60а, 60б, 62; 48;

Стрельникова: 12, 3б, 4, 5а, 6а, 8, 9а;

Тигровая: 16, 18, 19, 20, 22, 23, 23а, 24, 25, 26;

Трудовой: 1а, 13;

Уборевича: 5а, 6, 8, 9а

Фонтанная: 7, 18/2, 18/3, 19, 31, 31/2, 35

Чернышевского: 15

Шевченко: 3

Ялтинская: 18

- До 28 августа

Адмирала Фокина: 1; 27;

Амурская: 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 31, 33;

Батарейная: 2;

Западная: 13;

Краснознаменный: 12, 5, 7, 9/11;

Морская 1-я: 27;

Набережная: 1, 10, 16, 20, 5в, 9;

Океанский: 10б, 12; 101, 101а, 103, 105, 105у, 107, 109, 83, 83/0, 85, 85/1, 85/2, 87, 97, 99, 99а;

Океанский: 16, 20;

Острякова: 27, 44;

Пограничная: 12/3; 12б;

Садовая: 12, 22, 25, 27;

Семеновская: 10, 10а, 3, 3а, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7г, 8, 9, 9б, 9в, 25; 3, 30

Станюковича: 3;

Тигровая: 7, 9

Уборевича: 21;

Фонтанная: 36/38, 42, 47, 47а, 61/1