Владивосток ждет массовое отключение от горячего водоснабжения

Во Владивостоке завершился первый этап осенне-летних гидравлических испытаний, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на «Приморские тепловые сети».
Напомним, что с 31 июля по 7 августа горячее водоснабжение отсутствовало у жителей Фрунзенского и частично Ленинского и Первореченского районов. Участки теплотрасс, выдержавшие проверку на прочность, уже включены в работу. На поврежденных отрезках энергетики проводят ремонтные работы.
В связи с этим горячее водоснабжение у части жителей, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-1, будет восстановлено немного позже:
- До 10 августа
- Авроровская: 4;
- Адмирала Фокина: 1;
- Алеутская: 46, 51, 53, 55, 57, 57/1, 57а, 57б;
- Амурская: 19, 19а;
- Западная: 27, 29;
- Мыс Чумака: 1а;
- Нерчинская: 2, 21, 21у, 23, 2у, 3, 4, 6, 8;
- Океанский: 34, 35;
- Октябрьская: 10, 14, 16, 18, 2, 20, 25б, 4/6, 6, 6а, 8;
- Острякова: 41
- Партизанский: 10, 12а, 2а, 6, 8;
- Пограничная: 12/3, 15в, 22, 22а, 26;
- Пологая: 16, 17, 18, 21, 24, 28, 30/34, 31, 32/2, 34, 43, 53а;
- Прапорщика Комарова: 16, 18, 27, 29, 29/1, 31, 31а, 35а, 45а;
- Семеновская: 3;
- Уткинская: 10, 11, 11б, 13, 14, 15, 18, 3, 30, 32, 34, 5, 5а, 7, 9;
- Шевченко: 3
- До 11 августа
- Авроровская: 17;
- Алеутская: 61, 61а, 65, 65а;
- Амурская: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- Башидзе: 1;
- Енисейская: 1, 1у, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7б, 8, 9, 9а; 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 19,
- Кирова: 11, 13, 15, 15а, 17, 19/1, 19/2, 21/1, 21/2
- Комсомольская: 2, 3, 7, 9;
- Красного Знамени: 23, 3;
- Московская: 1;
- Океанский: 39, 41, 43, 46, 50, 54;
- Октябрьская: 25;
- Союзная: 17, 19, 20;
- Хабаровская: 10, 10а, 10б, 10у, 11, 12, 12а, 12б, 14, 16, 2, 20, 20а, 22, 24, 24а, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6б, 7, 8
- -До 14 августа
- Башидзе: 10, 12, 14, 14у, 16, 5, 6, 8;
- Комсомольская: 27а, 27в, 29;
- Красного Знамени: 21, 25, 25а, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 51а;
- Московская: 11, 13, 15;
- Нерчинская: 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48у, 50, 52, 54, 56, 58;
- Океанский: 66, 68, 70, 70а, 70в, 72а, 74а, 76, 76а;
- Острякова: 1, 3, 3а, 5а, 5г, 7, 7а, 8, 9;
- Партизанский: 11, 13, 15, 17, 19, 28, 28а, 28б, 30, 32, 34, 36, 40, 45, 9
- - До 16 августа
- Адмирала Фокина: 1, 11, 11/3, 11/4, 3, 8б, 9; 11/3, 11/4, 3, 8б, 9; 16а, 20, 22, 23, 23/1, 24, 26а, 29, 31;
- Алеутская: 10а, 12а, 16, 2, 24/15, 26/2, 26/3, 26/4, 4; 25/27; 38, 41, 44;
- Арсеньева: 6, 8;
- Батарейная: 6, 8/1;
- Береговая: 3, 6, 8;
- Бестужева: 5, 13, 15, 15а, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 26а, 29; 31, 35, 36/38, 40;
- Верхнепортовая: 10, 12б, 2а, 4, 4а, 4б, 6а; 25, 40а, 40а, 70, 9, 9а; 30, 32, 38, 44, 64а, 66;
- Западная: 27;
- Захарова: 5;
- Казанская: 1, 5, 7;
- Корабельная Набережная: 7;
- Крыгина: 1, 15, 17, 17а, 28, 3, 30, 34, 40, 42а, 6, 86в;
- Лейтенанта Шмидта: 29;
- Леонова: 20, 21, 21а, 33, 64, 66;
- Мордовцева: 3, 6; 8/лит: А;
- Морозова: 5, 7, 9;
- Морская 1-я: 10, 10а, 11, 12, 12, 14, 16, 16а, 16в, 4/6, 6/25, 8, 8а, 9;
- Нижнепортовая: 4;
- Океанский: 13, 17, 19, 19а; 7, 8;
- Перекопский: 3, 5, 7;
- Пограничная: 12/3;
- Посьетская: 10, 13, 16, 17, 19, 19, 21, 21а, 24, 27, 28, 28а, 28б, 32, 36, 37г, 38, 40, 46, 48; 11, 3а, 5
- Рылеева: 8;
- Самарская: 10а;
- Саратовская: 10, 11, 13, 6, 7, 8, 9;
- Светланская: 1, 10, 11, 16, 4, 6, 6б, 8, 9; 15, 15а, 17, 22, 29, 31, 38, 39;
- Семеновская: 3, 15, 17/19, 23; 20, 25а, 32, 34;
- Сипягина: 15, 19, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34;
- Станюковича: 10, 12, 14, 16; 31а, 37, 39, 52, 52, 54, 54г, 56, 57/2, 57а, 58, 60, 60а, 60б, 62; 48;
- Стрельникова: 12, 3б, 4, 5а, 6а, 8, 9а;
- Тигровая: 16, 18, 19, 20, 22, 23, 23а, 24, 25, 26;
- Трудовой: 1а, 13;
- Уборевича: 5а, 6, 8, 9а
- Фонтанная: 7, 18/2, 18/3, 19, 31, 31/2, 35
- Чернышевского: 15
- Шевченко: 3
- Ялтинская: 18
- - До 28 августа
- Адмирала Фокина: 1; 27;
- Амурская: 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 31, 33;
- Батарейная: 2;
- Западная: 13;
- Краснознаменный: 12, 5, 7, 9/11;
- Морская 1-я: 27;
- Набережная: 1, 10, 16, 20, 5в, 9;
- Океанский: 10б, 12; 101, 101а, 103, 105, 105у, 107, 109, 83, 83/0, 85, 85/1, 85/2, 87, 97, 99, 99а;
- Океанский: 16, 20;
- Острякова: 27, 44;
- Пограничная: 12/3; 12б;
- Садовая: 12, 22, 25, 27;
- Семеновская: 10, 10а, 3, 3а, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7г, 8, 9, 9б, 9в, 25; 3, 30
- Станюковича: 3;
- Тигровая: 7, 9
- Уборевича: 21;
- Фонтанная: 36/38, 42, 47, 47а, 61/1
- Хабаровская: 15, 17, 21, 23, 25а, 26, 27а, 27б, 28, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 32, 32а, 34, 36а