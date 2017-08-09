Приморский наркоман задержан в аэропорту Хабаровска

В аэропорту Хабаровска сотрудниками полиции выявлен авиапассажир из Приморья, у которого при себе был полимерный сверток со смесью табака и гашишного масла; вес гашишного масла превысил 4 грамма, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Мужчина собирался отправиться в Аяно-Майский район Хабаровского края для работы вахтовым методом.
Установлено, что наркотик подозреваемый изготовил из кустов дикой конопли для личного употребления.
Прямо в аэропорту Хабаровска было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Максимальная санкция статьи – колония на срок до трех лет.