Приморский наркоман задержан в аэропорту Хабаровска

Мужчина запасся наркотиками для вахтовой работы

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

В аэропорту Хабаровска сотрудниками полиции выявлен авиапассажир из Приморья, у которого при себе был полимерный сверток со смесью табака и гашишного масла; вес гашишного масла превысил 4 грамма, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Мужчина собирался отправиться в Аяно-Майский район Хабаровского края для работы вахтовым методом.

Установлено, что наркотик подозреваемый изготовил из кустов дикой конопли для личного употребления.

Прямо в аэропорту Хабаровска было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Максимальная санкция статьи – колония на срок до трех лет.