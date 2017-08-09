Риск паводка сохраняется в Приморье

Значительные затопления в крае наблюдаются до сих пор

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Паводковая ситуация в Приморье остается напряженной. Сохраняются значительные затопления в Уссурийске и на участках трассы Раздольное — Хаса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В настоящее время сохраняется высокая водность категории опасного явления реки Раковка, проходит пик паводка река Раздольная у Уссурийска при отметке опасного явления. Также наметилась тенденция к спаду реки Раздольная на приграничной территории и на правобережных притоках реках Борисовка и Казачка.

Ниже по течению реки Раздольная в Надеждинском районе 8 — 9 августа пройдет пик паводка при отметке опасного явления.

В связи с прошедшими дождями на реках Цукановка, Туманная наблюдается подъем уровня воды на 0,1 — 0,4 м.

На территории Михайловского района за прошедшие сутки прошли сильные дожди в количестве 23 — 41 мм.

В верхнем течении реки Илистая и на реке Абрамовка подъем уровня воды составил 0,3 — 0,6 м.

На реке Осиновка высота подъема составляет 1,5 м за сутки. Слой воды на пойме составляет 0,9 м.