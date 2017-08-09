Амурский тигр отправился в путешествие по миру

​Центр «Амурский тигр» запустил проект «Путь тигра»

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Центр «Амурский тигр» запустил проект «Путь тигра», направленный на привлечение внимания к проблеме сохранения тигров на Земле и информирование общественности о способах их защиты, сообщает РИА VladNews.

В рамках проекта амурский тигр из России отправился в путешествие, чтобы рассказать миру о том, что судьба редких хищников находится под угрозой.

Но так как тигр - персонаж положительный и скромный, считается, что прежде, чем просить о помощи, необходимо сначала самому проявить поддержку и неравнодушие. Именно поэтому во время своего путешествия он сам будет помогать людям.

В 2017 году «Путь тигра» прошел по Казахстану, Франции, Египту, Индии, Малайзии, Таиланду и России. Следуя своей миссии, главный герой постоянно попадал в забавные, а иногда и непростые ситуации, но каждый раз с достоинством выходил из них.

Также в рамках проекта Центр «Амурский тигр» запускает необычную глобальную тигриную перепись, которая пройдет в виде конкурса в сети instagram.

В рамках конкурса будет отслеживаться путь, который проделал образ тигра за последние годы (в отличие от действительного ареала, который продолжает сокращаться), и отображаться самые необычные места, куда ему удалось «добраться». Победитель конкурса (из какой бы точки мира он не оказался) отправится на празднование Дня тигра во Владивостоке в 2017 году!