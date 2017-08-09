Склады краевого резерва распечатали для помощи подтопленцам Приморья

​50 двуспальных кроватей и постельное белье направили в село Барабаш

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

50 двуспальных кроватей, матрасы, подушки, одеяла и постельное белье со склада краевого резерва уже направлены в пункт временного размещения (ПВР) в селе Барабаш, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщила директор департамента труда и социального развития Приморского края Лилия Лаврентьева, на складе, созданном для ликвидации ЧС, имеются не только постельные принадлежности. Здесь в достаточном количестве есть взрослая и детская одежда и обувь, белье на разные сезоны, посуда, палатки, обогревательные и осветительные приборы и многое другое, что в случае необходимости поможет людям в комфорте прожить некоторое время.

«В случае необходимости будет принято решение использовать эти возможности в полной мере», – заверяет глава ведомства.

Отметим, сейчас на территории края развернуто 9 пунктов временного размещения вместимостью 586 человек, в которых размещены 367 человек, в том числе 73 ребенка. В случае необходимости в готовности к развертыванию подготовлено еще два ПВР вместимостью 250 человек. Люди в пунктах временного размещения обеспечиваются горячим питанием, одеждой, постельным бельем, водой, средствами гигиены.