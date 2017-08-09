В Приморье зафиксированы десятки нарушений в сфере медицины

Наложено штрафов на полмиллиона рублей

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Защита прав потребителей медицинских услуг является одним из приоритетных направлений деятельности Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

За 2016 год – I полугодие 2017 года Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю в рамках компетенции службы проведено 128 надзорных мероприятия в отношении хозяйствующих субъектов, занятых в сфере предоставления медицинских услуг потребителям, из них: 59 плановых проверок, 69 внеплановых проверок (на основании обращений граждан, с целью контроля исполнения ранее выданных предписаний):

2016 год (всего 88 надзорных мероприятий):

- плановые проверки – 39 (44%);

- внеплановые проверки – 49 (56%);

I полугодие 2017 года (всего 40 надзорных мероприятий):

- плановые проверки – 20 (50%);

- внеплановые проверки – 20 (50%).

По результатам надзорных мероприятий установлено 208 нарушений законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей (2016 год – 149; I полугодие 2017 года – 59), в т.ч:

- оказание населению услуг, не соответствующих требованиям Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012г. № 1006 - 57%;

- включение в договоры условий, ущемляющих права потребителей, установленные законодательством о защите прав потребителей – 20%,

- не предоставление информации об исполнителе и оказываемых услугах – 18%;

- иные нарушения – 5%.

За выявленные нарушения законодательства РФ в отношении хозяйствующих субъектов, занятых в сфере предоставления медицинских услуг потребителям, составлено 168 протоколов об административных правонарушениях (2016 год – 107; I полугодие 2017 года – 61), в т.ч. по статьям КоАП РФ:

- ст. 14.4 ч.1 – 95;

- ст. 14.7 ч.2 – 2;

- ст. 14.8 ч.1 – 30;

- ст. 14.8 ч.2 – 34;

- ст. 14.15 – 2;

- ст. 14.43 ч.1 – 5.

Общая сумма наложенных штрафов за нарушения законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей при предоставлении медицинских услуг потребителям составила 507,5 тысяч рублей:

2016 год – 410,5 тысяч рублей;

I полугодие 2017 года – 97 тысяч рублей.

По результатам проведенных надзорных мероприятий за отчетный период должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в адрес хозяйствующих субъектов выдано 43 предписания об устранении выявленных нарушений.

В целях реализации гражданско-правовой защиты потребителей в 2016 году - I полугодии 2017 года Управлением подано 7 исковых заявлений о признании противоправными действий в отношении неопределенного круга потребителей и прекращении противоправных действий:

2016 год – 2;

I полугодие 2017 года – 5.

Судами Приморского края удовлетворены 6 исковых заявлений, действия исполнителей медицинских услуг в отношении неопределенного круга потребителей признаны противоправными и подлежащими прекращению.

В рамках реализации положений ч. 1 ст. 47 Гражданского процессуального кодекса РФ Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю дано 5 заключений в суде по гражданским делам с целью защиты прав потребителей при оказании медицинских услуг.

Для оказания практической помощи потребителям в системе Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» создан консультационный центр по информированию и консультированию граждан в различных сферах потребительских правоотношений, в т.ч. и в сфере предоставления медицинских услуг, расположенный по адресу: Владивосток, ул.Сельская, 3-Б, 1 этаж, каб.10, в котором потребителям могут оказать помощь в подготовке проекта искового заявления в суд (тел. (423) 2763-893).