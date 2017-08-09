Стали известны подробности аварии на Луговой во Владивостоке

78-летняя женщина получила тяжелый перелом под колесами автобуса

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

78-летняя женщина получила открытый перелом левой голени под колесами автобуса маршрута №31 на остановке общественного транспорта во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд отъезжающего от остановки ТС произошел в момент, когда женщина стояла. За рулем Hyundai Super Aero City находился 55-летний мужчина.

Авария произошла во вторник, в 16:10 в районе дома №18, строение 3 по улице Луговой. Автобус двигался со стороны Спортивной в сторону Светланской.

Потерпевшая госпитализирована в Тысячекоечную больницу.

Детали ДТП выясняются.

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