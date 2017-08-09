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Спорт

Ультра-марафонская велогонка финиширует во Владивостоке

В гонке принимают участие спортсмены из 7 стран
Фото: организаторы Фото: организаторы
Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Ультра-марафонская велогонка, стартовавшая 18 июля в Москве, завершится в четверг во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

Шоссейная многодневная велогонка стартовала 18 июля 2017 года в 9 часов утра в Москве c площади Революции. Велогонка проходит вдоль легендарной Транссибирской магистрали в 14 этапов, от 319 до 1372 км длиной.

Уже третий год подряд маршрут велогонки пролегает через Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Свободный, Хабаровск и финиширует во Владивостоке. Участникам традиционно приходится пересечь 5 климатических и 8 временных зон, более 80 км подъемов и провести более трех недель в седле.

Для участия в гонке заявились 10 атлетов (восемь мужчин и две женщины) из 7 стран с 4 континентов. На старт вышли лучший из участников Red Bull Trans Siberian Extreme – 2016 Алексей Щебелин (Россия, Санкт-Петербург), победитель Race Across America – 2016 Пьер Бишофф (Германия), участник RBTSE – 2016 Марсело Флорентино Соарес (Бразилия), Адриан О`Салливан (Ирландия), Петер Сандхольт (Дания), Микаэль Кнудсен (Дания), Аске Сёбю (Дания), Егор Ковальчук (Россия, Томск) и – впервые в истории гонки – 2 женщины: Фёрсдей Джервальс-Дубина (США) и Шангрила Рендон (Филиппины).

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