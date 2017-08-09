Детей в пяти детсадах Приморья кормили подозрительными продуктами

Итоги надзорной деятельности Роспотребнадзора

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Роспотребнадзором Приморья за IIквартал 2017 года забракована 151 партия продовольственного сырья и пищевых продуктов общим объёмом 663 килограмма (II квартал 2016 года – 392 партии общим объёмом 749 килограммов), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В структуре забракованных партий наибольший удельный вес составили группы пищевых продуктов:

- плодоовощная продукция - 20 партий, что составляет 13,2% от общего объёма забракованных продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- молоко и молочные продукты - 19 партий (12,6%);

- мясо и мясные продукты - 18 партий (11,9%).

В общем числе забракованных партий импортируемые продовольственное сырьё и пищевые продукты составили 15,9 % (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).

По объемам - наибольшие показатели выбраковки за фруктами и овощами (219 килограммов, или 33% от общего объема забракованной пищевой продукции), молоком и молочными продуктами (122 килограмма, или 18,4%), алкоголем (74 литра, или 11,2%). Объем забракованных импортных продуктов составил 14,5% (меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года).

Основными причинами забраковки пищевого сырья и продуктов явились:

1. несоответствие реализуемых пищевых продуктов требованиям нормативных документов по показателям безопасности:

- пищеблок Спасской городской больницы (масло сливочное – 50 килограммов),

- пищеблок детского сада № 53, Находка (рыбопродукция – 20 килограммов),

2. нарушение требований к маркировке:

- магазин ИП Тарасенко Т.В., Партизанск (молокопродукция – 4 килограмма),

- магазин ИП Золотухин М.Н., Партизанск (плодоовощная продукция в ассортименте – 8 килограммов, молокопродукция – 4 килограмма),

- пищеблок МБДОУ № 2, Партизанск (мукомольно-крупяные изделия - 34 килограмма, молокопродукция – 10 килограммов),

- пищеблок МБДОУ д/с № 53, Находка (плодоовощная продукция – 44 килограмма),

- пищеблок МБДОУ «Центр развития ребенка – д/с № 58», Находка (изюм – 2 килограмма),

- закусочная ИП Шахворостов Ю.А., Находка (кондитерские изделия в ассортименте – 7 килограммов, мясопродукция – 10 килограммов),

- пищеблок ДОУ «Дюймовочка», Находка (плодоовощная продукция – 12 килограммов),

- павильон ИП Кожевников П.В., Владивосток (молокопродукция в ассортименте – 36 килограммов),

- супермаркет «Яппи» ООО «Паллада», Владивосток (крупяные изделия в ассортименте – 8 килограммов).

3. несоблюдение сроков годности и условий хранения:

- магазин ООО «Виктория», Партизанск (консервы в ассортименте – 13 килограммов),

- магазин «Успех» ИП Хижняк С.Н., Черниговский район (кондитерские изделия – 2 килограмма, мясо птицы – 2 килограмма, консервы – 1 килограмм),

- магазин «Колос» ИП Дыга Е.И., Черниговский район (приправы в ассортименте – 15 килограммов, кондитерские изделия – 3 килограмма).

4. отсутствие товаросопроводительных документов на продукцию:

- магазин ИП Гуцал С.П., Партизанск (мясопродукция в ассортименте – 9 килограммов),

- пищеблок МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 23», Ханкайский район (масло сливочное – 3 килограмма),

- павильон ИП Золотарева Л.Н., Находка (мясопродукция в ассортименте – 41 килограмм, кулинарная продукция – 2 килограмма),

- магазин ИП Басенко О.В., Владивосток (пиво в ассортименте -29 литров),

- магазин ИП Ушаков С.С., Владивосток (пиво в ассортименте - 29 литров).

- магазин ООО «Рыська», Дальнегорск (мясопродукция – 5 килограммов, мясо птицы – 4 килограмма),

- магазин «Надя» ИП Оганян Б.А., Владивосток (плодоовощная продукция в ассортименте – 40 килограммов),

- кафе «Небесный лев», Владивосток (плодоовощная продукция в ассортименте – 30 килограммов, птицеводческая продукция в ассортименте – 22 килограмма, кулинарная продукция – 7 килограммов).

Забракованные партии продовольственного сырья и пищевых продуктов изъяты из оборота и уничтожены. В отношении виновных возбуждены административные дела.