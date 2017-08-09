Две девушки из Владивостока прошли в финал конкурса «Улыбка Вселенной – 2017»

Девять участниц из разных стран борются за победу

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Сразу две девушки из Владивостока стали финалистками международного конкурса «Улыбка Вселенной», в котором принимают участие 15 стран, сообщает РИА VladNews.

По итогам полуфинала, в финале оказались три россиянки, две из которых - жительницы Владивостока: 22-летняя Ирина Пинчук и 19-летняя Есения Макитра.

Также в финале оказались представительницы Австралии, Казахстана, Литвы и Узбекистана.

Напомним, что данный проект направлен на укрепление дружбы между разными народами. Организаторы конкурсы решили найти самых позитивных девушек и женщин из разных уголков мира, обладающих самыми привлекательными улыбками.