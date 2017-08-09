Автобус наехал на ногу пенсионерки во Владивостоке

Во Владивостоке маршрутный автобус наехал на ногу пенсионерки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @vl_crime.
Инцидент произошел накануне на
остановке общественного транспорта Луговая.
Как рассказали очевидцы редакции, пожилая женщина вошла в автобус и начала просить милостыню, пассажиры попросили пенсионерку не задерживать отход автотранспорта и выйти. Женщина вышла и, когда автобус тронулся, оступилась, в результате ее нога попала под заднее колесо маршрутного транспорта.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и медики. Пострадавшая была доставлена в больницу.
По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.