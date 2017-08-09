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Электронные визы для поездки во Владивосток заинтересовали китайцев и японцев

Первые 90 иностранцев получили визы для въезда в ДФО
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Первые иностранные туристы получили электронные визы для въезда в ДФО: по данным главы Минвостоказвитиия Александра Галушки, за первые сутки через сайт системы электронную визу оформили 90 иностранных граждан, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Наибольшим спросом электронная виза пока пользуется среди граждан КНР и Японии. Сегодня электронную визу уже получили 42 гражданина Китая и 38 граждан Японии», - заявил глава Минвостокразвития.

Также виза была одобрена гражданам Алжира (2 человека), Индия (1 человек), Ирана (2 человека), Кувейта (1 человек), Саудовской Аравии (2 человека), Сингапура (1 человек) и Туниса (1 человек). Иностранцы оформляют однократную деловую, туристическую или гуманитарную визу.

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