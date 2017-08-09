Во Владивостоке прошли учения спасателей

По легенде, в акватории приморской столицы произошел разлив нефтепродуктов

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

На акватории Владивостока проведено совместное комплексное учение по ликвидации разливов нефтепродуктов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Морспасслужбу Росморречфлота. 8 августа в морском порту приморской столицы прошло совместное комплексное учение по ликвидации ЧС, связанной с разливом нефтепродуктов. Участники учения: ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики», Приморский филиал ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота», ООО «Велес» и ООО «Техинвест Плюс».

Участие приняли высокоскоростной катер «МСС-04», бонопостановщик «МСС-02» и аварийно-спасательное формирование со специализированным имуществом и оборудованием.

Целью учения было отработать действий сил и технических средств организаций в акватории морского порта Владивосток по ликвидации указанной ЧС. Учение прошло успешно, учебные цели достигнуты, поставленные задачи выполнены.