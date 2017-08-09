Большегруз перекрыл объездную трассу Владивостока 12:59, 09 августа Большегруз перекрыл объездную трассу Владивостока
Две девушки из Владивостока прошли в финал конкурса «Улыбка Вселенной – 2017» 12:33, 09 августа Две девушки из Владивостока прошли в финал конкурса «Улыбка Вселенной – 2017» (Фото)
Пять сел в Приморье остаются отрезанными от «большой земли» 11:45, 09 августа Пять сел в Приморье остаются отрезанными от «большой земли»
Новостная лента
Август, 09 среда
13:10
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
13:10
Губернатор Приморья опустился на предпоследнее место в рейтинге влияния глав субъектов РФ
13:10
Восемь красоток поборолись за корону Miss Sunrise во Владивостоке Фото
12:59
Большегруз перекрыл объездную трассу Владивостока
12:50
Определились победители первой недели конкурса #отдыхайсреми Фото
12:45
Амурский тигр отправился в путешествие по миру Фото
12:33
Две девушки из Владивостока прошли в финал конкурса «Улыбка Вселенной – 2017» Фото
12:21
Любители картинга выявят лучшего гонщика Владивостока Видео
12:10
Во Владивостоке прошли учения спасателей
11:59
Домушника задержали во Владивостоке
11:45
Пять сел в Приморье остаются отрезанными от «большой земли»
11:37
В Приморье зафиксированы десятки нарушений в сфере медицины
11:22
Склады краевого резерва распечатали для помощи подтопленцам Приморья
11:09
Ультра-марафонская велогонка финиширует во Владивостоке Фото
10:58
Стали известны подробности аварии на Луговой во Владивостоке Эксклюзив
10:47
Детей в пяти детсадах Приморья кормили подозрительными продуктами
10:36
Павел Наливайко: Проблема легитимности для Владимира Миклушевского стоит как никогда остро Эксклюзив
10:24
Автобус наехал на ногу пенсионерки во Владивостоке
10:12
Электронные визы для поездки во Владивосток заинтересовали китайцев и японцев
10:01
Мужчину сбил поезд во Владивостоке
09:50
Подтопленцам Приморья компенсации выдадут из средств резервного фонда администрации края
09:39
Приморец выращивал у себя на огороде незаконную зелень
09:27
Владимир Путин ознакомился с ситуацией в Приморье
09:15
К удару стихии Приморский край оказался в очередной раз не готов Видео
09:02
Сторонники Игоря Пушкарёва продолжают акцию «Было-Стало» Фото
08:50
СК проводит проверку по факту гибели жителя Приморья во время наводнения
08:37
МЧС: Возникают трудности на 27 участков автомобильных дорог, подмыто 2 участка железной дороги
08:22
Один авиарейс прибывает в аэропорт Владивостока раньше времени, четыре – задерживаются
08:19
Гороскоп на 9 августа
08:14
Часть Владивостока останется без водоснабжения сегодня, 9 августа
08:08
Во Владивостоке без осадков, +25 °C
07:20
В Приморье отменено 7 электропоездов
06:32
В пятницу, 11 августа, во Владивостоке пройдет «Зарядка со стражем порядка»
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4178 (117) от 09 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Приморье и тайфун: все те же грабли
Последняя битва гигантов
Выковать гвоздь под свежие вареники
Где еще, кроме V-ROX?
Путин считает давление на бизнес избыточным
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Во Владивостоке прошли учения спасателей

По легенде, в акватории приморской столицы произошел разлив нефтепродуктов
Фото: Росморречфлот Фото: Росморречфлот
Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

На акватории Владивостока  проведено совместное комплексное учение по ликвидации разливов нефтепродуктов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Морспасслужбу Росморречфлота. 8 августа в морском порту приморской столицы прошло совместное комплексное учение по ликвидации ЧС, связанной с разливом нефтепродуктов. Участники учения: ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики», Приморский филиал ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота», ООО «Велес» и ООО «Техинвест Плюс». 

Участие приняли высокоскоростной катер «МСС-04», бонопостановщик «МСС-02» и аварийно-спасательное формирование со специализированным имуществом и оборудованием.

Целью учения было отработать действий сил и технических средств организаций в акватории морского порта Владивосток по ликвидации указанной ЧС. Учение прошло успешно, учебные цели достигнуты, поставленные задачи выполнены.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Домушника задержали во Владивостоке
11:59, 09 августа 2017 Домушника задержали во Владивостоке

По факту кражи возбуждено уголовное дело

Пять сел в Приморье остаются отрезанными от «большой земли»
11:45, 09 августа 2017 Пять сел в Приморье остаются отрезанными от «большой земли»

Восстановительные работу начнутся после ухода воды

В Приморье зафиксированы десятки нарушений в сфере медицины
11:37, 09 августа 2017 В Приморье зафиксированы десятки нарушений в сфере медицины

Наложено штрафов на полмиллиона рублей

Стали известны подробности аварии на Луговой во Владивостоке
10:58, 09 августа 2017 Стали известны подробности аварии на Луговой во Владивостоке

78-летняя женщина получила тяжелый перелом под колесами автобуса

Детей в пяти детсадах Приморья кормили подозрительными продуктами
10:47, 09 августа 2017 Детей в пяти детсадах Приморья кормили подозрительными продуктами

Итоги надзорной деятельности Роспотребнадзора

Автобус наехал на ногу пенсионерки во Владивостоке
10:24, 09 августа 2017 Автобус наехал на ногу пенсионерки во Владивостоке

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку

Мужчину сбил поезд во Владивостоке
10:01, 09 августа 2017 Мужчину сбил поезд во Владивостоке

По данному факту проводится проверка