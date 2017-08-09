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Происшествия

Мужчину сбил поезд во Владивостоке

По данному факту проводится проверка
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Во вторник, 8 августа, мужчина попал под поезд в районе станции Чайка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vl_crime.

Очевидцы происшествия рассказали, что мужчина шел по железнодорожным путям. Когда поезд стал приближаться, он замешкался и в итоге угодил под состав.

От удара мужчину отбросило в кусты. В результате пострадавший получил травмы, от которых скончался на месте.

По данному факту проводится проверка.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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