Приморец выращивал у себя на огороде незаконную зелень

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции получили информацию о том, что на участке, прилегающем к одному из домов Шкотовского городского поселения, выращивается конопля. В ходе проверки информация подтвердилась, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Сотрудники полиции задержали 41-летнего местного жителя, который в начале мая на своем приусадебном участке высадил около четырехсот кустов маньчжурской конопли. Мужчина проводил культивацию и полив растений. По его словам, коноплю он выращивал для собственного потребления.

Полицейские уничтожили путем скашивания свыше 400 кустов наркосодержащего растения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до до 8 лет.