Владимир Путин ознакомился с ситуацией в Приморье

Перед президентом страны отчитались Владимир Пучков и Владимир Миклушевский

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Глава МЧС Владимир Пучков по телефону сообщил президенту России Владимиру Путину о текущей ситуации в районах Дальнего Востока, пострадавших от паводка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Кремля. Глава государства также провёл телефонный разговор с губернатором Приморья Владимиром Миклушевским, который информировал главу государства о ситуации в крае в связи с природным бедствием.

Напомним, в ночь с 6 на 7 августа паводок, возникший после сильного ливня, привёл к затоплению сёл в южных районах Приморья. Наиболее сильно пострадали Хасанский, Надеждинский районы и Уссурийский городской округ.