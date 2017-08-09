Любители картинга выявят лучшего гонщика Владивостока. На приморском кольце стартует летний сезон миниатюрных соревнований. Приморские гребцы выступили в финале спартакиады учащихся России. Наши спортсмены вошли в десятку лучших. А ещё самые массовые соревнования по стритболу пройдут во Владивостоке. Турнир "Оранжевый мяч" проведут одновременно по всей стране, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Любители картинга выявят лучшего гонщика Владивостока
Новости спортаВладивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.
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