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Любители картинга выявят лучшего гонщика Владивостока

Новости спорта
Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Любители картинга выявят лучшего гонщика Владивостока. На приморском кольце стартует летний сезон миниатюрных соревнований. Приморские гребцы выступили в финале спартакиады учащихся России. Наши спортсмены вошли в десятку лучших. А ещё самые массовые соревнования по стритболу пройдут во Владивостоке. Турнир "Оранжевый мяч" проведут одновременно по всей стране, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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