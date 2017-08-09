Новости спорта

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Любители картинга выявят лучшего гонщика Владивостока. На приморском кольце стартует летний сезон миниатюрных соревнований. Приморские гребцы выступили в финале спартакиады учащихся России. Наши спортсмены вошли в десятку лучших. А ещё самые массовые соревнования по стритболу пройдут во Владивостоке. Турнир "Оранжевый мяч" проведут одновременно по всей стране, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.