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К удару стихии Приморский край оказался в очередной раз не готов

Есть жертвы
Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

К удару стихии Приморский край оказался в очередной раз не готов - на юге поселки отрезаны большой водой от внешнего мира, там нет электричества и интернета, люди не могут связаться с попавшими в беду близкими. Приходит тревожная информация о том, что некоторые жители были вынуждены покинуть свои дома и ночевать на сопках. Из-за смытого асфальта прервано движение на центральных магистралях, люди стоят в огромных пробках. В Уссурийске есть жертвы - шестилетний ребенок захлебнулся в потоке воды. Именно Уссурийск и Хасанский район от прошедших ливней особенно пострадали. А ведь это даже не тайфун Нору, которым приморцев пугали всю предыдущую неделю, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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