МЧС: Возникают трудности на 27 участков автомобильных дорог, подмыто 2 участка железной дороги

В подтопленных районах наблюдается спад воды

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

В Уссурийском городском округе, Надеждинском, Хасанском и Михайловском муниципальных районах наблюдается спад уровня воды. В то же время в 26 населенных пунктах остаются подтопленными 1049 жилых домов, 1439 придомовых территорий, 10 социально-значимых объектов. Возникают трудности на 27 участков автомобильных дорог, подмыто 2 участка железной дороги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Накануне было развернуто 3 пункта временного размещения, в которых размещены 65 человек, в том числе 24 ребенка. Частично отключены от энергоснабжения 1075 домов. Оперативные бригады филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» возобновили подачу электроэнергии в сёлах Кугуки и Линевичи, оставшихся потребителей села Кроуновка Уссурийского городского округа, а также в четырех населенных пунктах Хасанского муниципального района - селах Барабаш, Овчинниково, Рязановка и поселке Ромашка. После спада воды и возможности проезда к селам Кугуки и Линевичи в Уссурийском городском округе энергетиками были проведены ремонтные работы и произведены необходимые переключения. В результате чего электроснабжение потребителей было восстановлено. Проезд бригад энергетиков и техники к селам Береговое, Кравцовка, и п. Рыбачий в Хасанском районе для проведения аварийно-восстановительных работ по-прежнему затруднен из-за сложной паводковой ситуации. Переправа ремонтного персонала и материалов к местам повреждений организуется сотрудниками МЧС России совместно с энергетиками.

В труднодоступных населенных пунктах населенных пунктах имеются все необходимые предметы первой необходимости – продукты питания, бутылированная вода и медикаменты. С людьми, которым необходима психологическая помощь работают психологи. Врачи скорой медицинской помощи также находятся в полной готовности и готовы оказать местному населению всю необходимую помощь.

В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю работает оперативный штаб по сбору и анализу поступающей информации, координации действий сил и средств, организовано межведомственное взаимодействие.

В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю открыт телефон «горячей линии». Жители региона, обратившись по номеру 8 (423) 239-99-99,могут получить необходимую справочную информацию, о.