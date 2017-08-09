Один авиарейс прибывает в аэропорт Владивостока раньше времени, четыре – задерживаются

Изменения в расписании

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 9 августа, в расписании приморского аэропорта произошли изменения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на аэропорт Владивостока.

Так, рейс S7-3279 авиакомпании S7 Airlines из Новосибирска задерживается на 40 минут и прибывает в приморскую столицу в 08:35.

Рейс S7-3212 авиакомпании S7 Airlines из Петропавловска-Камчатского прибывает во Владивосток раньше на 25 минут – в 10.40.

Рейс SU-4131 авиакомпании Аэрофлот из Сахалина задерживается на 28 минут и прибывает в Приморье в 12.23.

Рейс OZ-6578 авиакомпании Asiana airlines из Сахалина задерживается на 28 минут и прибывает в Приморье в 12.23.

Рейс S7-3210 авиакомпании S7 Airlines из Сахалина задерживается на 28 минут и прибывает в Приморье в 12.23.

Все остальные рейсы выполняются по расписанию.