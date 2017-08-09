Часть Владивостока останется без водоснабжения сегодня, 9 августа

Плановое отключение

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 9 августа, часть Владивостока останется без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.

Причина отключения: Ремонтные работы.

Время отключения: с 08.00 до 22.00.

Адреса:

Полетаева 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 18в, 20, 20а, 20в, 32а, 39, 45.

Планерная 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 27, 28, 31, 34, 36, 46, 46а, 48, 54.

Маковского 75, 79а.

Менделеева 1, 3, 3а, 3в, 5, 8, 9.

Рубинштейна 10б, 14б.

Радио 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 42, 44.

Мусоргского 65 - 81.

100 лет Владивостоку 159а, 159б, 159в, 159г, 159 (геологический институт ДВО РАН).

Время отключения: с 09.00 до 18.00.

Адреса:

Фастовская 2, 10, 10а, 10б, 10в, 11, 13, 21, 25.

Пихтовая 5, 7.

Надибаидзе 17, 19.