Во Владивостоке без осадков, +25 °C

В крае местами кратковременные дожди

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 9 августа, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах грозы. Ветер слабый. Температура воздуха ночью +14...+19 °C, днем +18...+31 °C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +18...+20 °C, днем +23...+25 °C. Температура воды в Амурском заливе +21 °C.

В Уссурийске переменная облачность, ночью и в конце дня небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +18...+20 °C, днем +24...+26 °C.



В Находке переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +18...+20 °C, днем +23...+25°C.