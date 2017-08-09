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Общество

Во Владивостоке без осадков, +25 °C

В крае местами кратковременные дожди
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 9 августа, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах грозы. Ветер слабый. Температура воздуха ночью +14...+19 °C, днем +18...+31 °C, сообщает Примпогода.


Во Владивостоке переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +18...+20 °C, днем +23...+25 °C. Температура воды в Амурском заливе +21 °C.

В Уссурийске переменная облачность, ночью и в конце дня небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +18...+20 °C, днем +24...+26 °C.

В Находке переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +18...+20 °C, днем +23...+25°C.

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