Гороскоп на 9 августа

День будет непредсказуемым

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Сегодня по гороскопу день непредсказуемых эмоциональных метаморфоз, когда лед вдруг способен превратиться в пламень, скука – в неподдельный интерес, а ненависть – в любовь (или наоборот), сообщает 1001 Гороскоп. При этом эмоции могут захватывать людей на пустом месте, в том числе и в самый неподходящий момент. Для окружающих в этот день может быть типично поведение, когда унылый будничный настрой вдруг сменяется горячим трудовым энтузиазмом или интересом к лицу противоположного пола. Звезды предупреждают, что в случае если какой-то интерес вдруг возникнет, не стоит ждать, что он так же быстро пройдет. Внезапно вспыхнувшие чувства сегодня способны быть очень сильными и глубокими.

Эмоции Овна обещают быть очень сильными, но при этом они будут находиться в равновесии. Такое сочетание позволит Овну тонко чувствовать и понимать все, что происходит вокруг. Настроение окружающих, мотивы их поступков и даже некоторые их мысли не будут для Овна особенной тайной. Его обострившаяся проницательность может граничить с телепатией! Звезды гороскопа советуют Овну использовать это для того, чтобы проникнуть в самую суть важной для него ситуации.

Тельцу не стоит доверять окружающим – они могут вольно или невольно его подвести. Особенно это касается незнакомцев, а также людей из его дальнего круга: сослуживцев, знакомых, соседей. Возможно, внимательно оглянувшись вокруг, Телец сегодня вдруг обнаружит, что кто-то намеренно ему вредит, распускает сплетни или плетет интриги за спиной. А может быть, Тельцу нанесут другой урон: обругают в метро, обсчитают в магазине. Чтобы подобного не произошло, сегодня ключом к успеху для него является бдительность. И этого вполне достаточно, ведь кто предупрежден, тот не безоружен.

Близнецы способны быть чересчур требовательными и к себе, и к окружающим! День наделяет их желанием контролировать все, что происходит вокруг. Любые отступления от намеченных планов они способны воспринять как личное оскорбление. В первую очередь такой настрой Близнецов способен коснуться окружающих, выливаясь в ворчание и придирки. Однако Близнецы могут точно также досадовать и на себя, чувствуя свое бессилие в каком-то вопросе. Чтобы день принес им больше позитивных эмоций, сегодня Близнецам стоит смириться с тем, что далеко не все зависит от их усилий. А тем более от их желаний.

Отличный день для того, чтобы Рак получил поддержку в любых своих начинаниях. В первую очередь, это касается любви и отношений: если Рак собирался завести романтическое знакомство, открыть свои чувства или поговорить о планах на совместную жизнь, лучшего времени для этого ему не найти. Кроме того, день предоставляет Раку хорошие возможности для заключения договоров, новых знакомств и деловых контактов. Семена сотрудничества, дружбы или любви, посеянные сегодня, обязательно взойдут, принеся хорошие плоды.

Ключом к успеху в гороскопе Льва является осторожность: день будет буквально пропитан напряженностью, способной вылиться в конфликт! В отношениях с близкими людьми у Льва сегодня возможны разлад и выяснение отношений. Не исключены и трения с коллегами, вызванные спорными ситуациями или соперничеством. Льву сегодня необходимо быть тише воды ниже травы, если он хочет провести этот день плодотворно. Не поддаться на провокации он сможет, лишь вооружившись огромным запасом терпения.

День будет пробовать Деву на прочность, однако хорошая новость заключается в том, что у Девы масса сил, чтобы этому противостоять! Есть вероятность того, что Деве придется отстаивать свои интересы, участвовать в споре или даже отбиваться от нападок окружающих: начальства, знакомых, коллег. Что бы ни произошло, звезды гороскопа советуют ей не горячиться, а спокойно поискать нужные аргументы в споре. Если не давать эмоциям взять верх, то из любой ситуации можно найти удобную дверь с надписью «Выход».

Звезды гороскопа предвещают Весам день, полный приятных новостей, событий и даже сюрпризов, однако парадокс заключается в том, что Весы вряд ли сумеют по достоинству это оценить. Наоборот, не исключено, что они будут без всякого повода испытывать апатию и недовольство. Возможно, виной этому то, что последнее время в жизни Весов произошло много событий, и эмоции их притупились. А может быть, Весы просто устали. Звезды советуют им встряхнуться и пойти навстречу всему хорошему, что сегодня им приготовила жизнь!

У Скорпиона обещают проснуться недюжинные организаторские способности. Начальство может смело доверить ему какой-нибудь командирский участок работ: руководство отделом, организацию мероприятия или новый проект. Дома же Скорпион, скорее всего, сам придумает, как сделать так, чтобы никто вокруг не скучал. Возможно, в его представлении отсутствие скуки – это генеральная уборка силами всех членов семьи, а может быть дружеская вечеринка или поход всей семьей в кино – тут уж как повезет.

Стрельцу не стоит даже пытаться претворять свои планы в жизнь – особенно те, от которых многое зависит. Если же Стрелец не последует этому совету, ему придется приготовиться к тому, что какие-то его сегодняшние начинания застрянут на полпути или дадут сбой, а какие-то и вовсе потерпят поражение. Отличительной чертой дня является то, что любые начинания Стрельца принесут ему в лучшем случае массу забот. Так не лучше ли денек подождать? Стоит ли так торопиться?

У Козерога есть шанс что-то исправить. Речь может идти о давних проблемах Козерога, к которым он не мог подступиться, или о неожиданных событиях, которые Козерог сможет направить в нужное ему русло. Даже если обстоятельства будут складываться против него, звезды гороскопа обещают, что Козерог сумеет найти в этом свои плюсы и выгоды. Пессимист видит опасность в каждой возможности, а оптимист – возможность в каждой опасности. Сегодня запас ловкости и оптимизма Козерога помогут ему в этом убедиться!

Звезды гороскопа советуют Водолею заняться своими финансами. День наделяет его логичностью и внимательностью, благодаря чему для Водолея не составит труда спланировать свой бюджет или найти ошибку в расчетах. Кроме того, аналитические способности подскажут Водолею, куда выгодно вложить свободные деньги и как увеличить свой капитал. Водолею стоит воспользоваться тем, что практически любые его завтрашние планы и действия, связанные с деньгами (кроме рискованных и необдуманных) обещают оказаться успешными.

В жизни Рыб нет места трем вещам: бездумному «авось», интуиции и слепому везению – они способны сильно их подвести. Рассчитывать на «удачное стечение обстоятельств» и «фарт» для Рыб завтра также продуктивно, как и ждать у штормящего моря погоды. Так что если Рыбы завтра настроены преуспеть, им придется логически просчитывать каждый свой шаг и действовать только наверняка. В противном случае не исключены досадные недоразумения.