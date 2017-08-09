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Ученые назвали самую страшную опасность для человека

Специалисты провели исследование
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Американские ученые заявили, что одиночество и социзоляция несут человечеству смертельную опасность, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


По их специалистов, с одиночеством нужно бороться незамедлительно. Как говорят специалисты, есть достоверные свидетельства увеличения риска преждевременной смерти по причине социальной изоляции. Ученые уверены, что этот риск превышает риск смерти от таких причин, как ожирение.


В частности, профессор психологии Джулианна Холт-Лунстад подчеркнула, что взаимоотношения между людьми являются решающим фактором благополучия человека и даже его выживания.

По словам Джулианны Холт-Лунстад, которая исследовала более чем 300 000 человек, прочная социальная связь на пятьдесят процентов уменьшает риск ранней смерти.

Как выявилось, в ходе исследования, те, кто не состоял в отношениях, чаще страдали от хронического одиночества и, как следствие, риск преждевременной смерти возрастал в полтора раза.

Согласно результатам исследования, постоянное уединение влечет за собой усиление эгоцентризма, а значит, и ухудшение здоровья.

По оценкам некоммерческой организации AARP's Loneliness Study, около 42,6 млн взрослого населения США старше 45-летнего возраста страдает от хронического одиночества.

Согласно последним данным о переписи населения в США, четверть американцев проживает в одиночестве, а больше половины граждан составляют незамужние или неженатые.

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