Российским студентам увеличат стипендии

Индексация проводится ежегодно

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

C 1 сентября увеличатся стипендии во всех ВУЗах России. Об этом сообщила министр образования и науки Ольга Васильева. Минобрнауки заключило соглашение со всеми российскими вузами об индексации стипендий на 5,9%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Как отметила глава ведомства, такая индексация проводится ежегодно, 2017 года не является исключением. Заметим, в прошлом году стипендии были увеличены на 4%.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее сообщал, что необходимые для индексации средство будут выделены государством. Они будут распределены в виде субсидий между учебными заведениями согласно договорам.

Отметим в этой теме и то, что планируется установить размер минимальной стипендии в России на уровне МРОТ, который сейчас составляет 7,5 тысяч рублей. Законопроект о минимальной стипендии был разработан депутатом заксобрания Санкт-Петербурга Андреем Анохиным. В ближайшее время законопроект будет внесен в Заксобрание Санкт-Петербурга и после обсуждения – в Государственную думу.