Названы самые часто угоняемые авто в России

Страховщики провели анализ статистики обращения автомобилистов

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Российская страховая компания «Альфастрахование» опубликовала список наиболее популярных автомобилей среди угонщиков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Заметим, что рейтинг появился после того, как сотрудники компании провели анализ статистики обращения автомобилистов, пострадавших от угонов. Также стоит сказать, что брались во внимание автомобили, застрахованные автовладельцами во второй половине 2016 и в первом полугодии этого года.



В тройке лидеров оказались иномарки: японская модель Lexus GX и немецкие Audi A8 и Porsche Panamera. Именно эти модели угоняют чаще других авто.



Так, эксперты говорят, что у автовладельцев риск потерять Lexus составляет 1,68 %, при этом частота угонов Porsche и Audi A8 составляет 1,61 и 1,53 % соответственно.



Известно, что в первую пятерку попали Land Rover Evoque и Toyota Camry. Также у угонщиков пользуются популярностью Lexus LX, Infiniti QX56, Land Rover Range Rover Sport, BMW 6-series и Toyota Land Cruiser.