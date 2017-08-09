В Приморье отменено 7 электропоездов

В настоящее время ведутся восстановительные работы железнодорожного полотна

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

В Приморье произошли изменения в расписании движения электропоездов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОАО "Экспресс Приморья".

В настоящее время ведутся работы по восстановлению железнодорожного полотна в районе станции Раздольное.

9 августа отменяются:

№6364, Уссурийск-Владивосток отм

№6016/6008 Ружино-Сибирцево-Владивосток отм

№6342 Раздольное-Владивосток- пойдет по маршруту Надеждинская-Владивосток

№6303 Третья рабочая — Раздольная, пойдет до Надеждинской

№6365/6367 Владивосток-Уссурийск-Спасск отм

№6368/6366 Спасск-Уссурийск-Владивосток отм

№6361 Владивосток-Уссурийск пойдет до Надеждинской (отпр в 6.47)