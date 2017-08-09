Звездопад Персеиды в августе 2017: какого числа, где будет виден

Наблюдающие за этим необычным и завораживающим явлением, как правило, загадывают желания.

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Август – пора звездопадов и метеорных потоков. В этом месяце можно увидеть невооруженным глазом сразу несколько зрелищных явлений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Когда, какого числа и откуда смотреть августовские звездопады?

В период с 10 по 20 августа августовское небо будет испещрено метеорным дождем. Астрономы обещают до 1 метеора в минуту.

Звездопад Персеиды – это метеорный поток, проходящий очень близко к Земле. Он оставляет за собой красивый «звездный шлейф».

Яркость метеорному потоку придает комета Свифта-Таттла. Хвост кометы теряет частицы космических пород, которые, падая, сгорают в атмосфере. При этом люди могут любоваться прекрасными огненными линиями и вспышками. Метеорный поток Персеиды – одно из самых ярких небесных явлений.

Еще один звездопад, который привлекает к себе внимание, – метеорный поток Каприкорниды. Его можно наблюдать весь август и до 15 сентября.

Метеорный поток Каприкорниды берет свое начало от созвездия Козерога. Он оставляет шлейф космических пород, сгорающих в атмосфере.

По словам ученых, звездопад Каприкорниды не такой интенсивный, как Персеиды, и мало изучен, зато очень удобен для наблюдения.

Отметим, что смотреть звездопад Каприкорниды можно с любой точки России, даже из окна собственного дома.

Чтобы увидеть поток Персеиды, нужно найти созвездие Персея, ориентир – Большая Медведица, от начала которой нужно вести прямую линию так, чтобы она пересекала Полярную звезду. Далее созвездие Кассиопеи. Созвездие Персея находится именно здесь

Чтобы наблюдать звездопад Каприкорниды, нужно найти созвездие Козерога, а для этого необходимо отыскать созвездие Орла, беря за ориентир звезду Альтаир, которая является частью «треугольника» вместе с Вегой и Денебом. Ниже треугольника - созвездие Козерога.

Смотреть звездопады лучше всего вдали от огней города. Наблюдающие за этим необычным и завораживающим явлением, как правило, загадывают желания.

Для того, чтобы ваше желание сбылось, нужно находиться наедине с самим собой, а также следует сосчитать столько падающих звезд, сколько составляет сумма цифр вашей даты рождения. Например, если вы родились 05.03.1980, то нужно суммировать все цифры. То есть, 5 3 1 9 8 0=26. Это значит, что нужно сосчитать 26 падающих звезд.