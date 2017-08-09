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Спорт

В пятницу, 11 августа, во Владивостоке пройдет «Зарядка со стражем порядка»

Мероприятие приурочено к празднованию Всероссийского дня физкультурника
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

В пятницу, 11 августа, на стадионе гимназии № 2 (Океанский проспект, 143) приморской столицы состоится акция для подростков «Зарядка со стражем порядка». Открытую тренировку проведут спортсмены, которые служат в органах внутренних дел Приморского края. Начало в 11 часов, вход для всех желающих юных горожан свободный, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Мероприятие приурочено к празднованию Всероссийского дня физкультурника. Его четвертый год организуют МКУ «Молодежный ресурсный центр» и УМВД России по Приморскому краю.

Ребята примут участие в спортивной акции, увидят показательные выступления кинологов и выставку специальных средств, применяемых стражами порядка в служебной деятельности. Также будет организована познавательная эстафета, которую проведут сотрудники ГИБДД.

«В рамках акции “Зарядка со стражем порядка” юные горожане не только приобщаются к здоровому образу жизни, но и имеют возможность познакомиться с работой различных подразделений полиции, пообщаться с лучшими представителями правоохранительных органов», – отметил член Общественного совета при УМВД по Приморскому краю, директор Молодежного ресурсного центра Андрей Волков.

«Зарядку со стражем порядка» проведут опытные спортсмены-полицейские. Среди них лейтенант полиции, старший инспектор по вопросам миграции УМВД России по городу Владивостоку Виктория Климина. Она является мастером спорта международного класса по легкой атлетике, восьмикратной чемпионкой МВД России по летнему служебному двоеборью, легкоатлетическому кроссу и биатлону. Вместе с Викторией Климиной зарядку проведут мастер спорта по легкой атлетике, чемпион Приморского края в беге на 10 км, лейтенант внутренней службы Василий Демиденков, а также подполковник полиции в отставке, обладатель первого разряда по рукопашному бою Дмитрий Маличенко.

Телефон для справок: 222-22-94

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