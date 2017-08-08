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​ДВФУ: Пить воду в Приморье опасно для здоровья

Особенно сильно от ядов и токсинов в питье страдают дети
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Ученые Дальневосточного федерального университета оценили качество питьевой воды в Приморском крае: как оказалось, не вся вода в крае полезна - она способна даже вызывать болезни у жителей региона, сообщает РИА VladNews. Оценивалось содержание железа, мышьяка, нефтепродуктов, нитратов, хлороформа, аммиака и кремния.

Самым безопасным местом для взрослых оказался Хорольский район. Здесь вода не содержит примеси в опасных для здоровья концентрациях. 

А вот Кировский район оказался самым опасным муниципалитетом для детей: употребление местной воды вызывает у малышей болезни кожи, слизистых и иммунной системы.

На втором месте Партизанский район: здесь у местный жителей максимален риск развития заболеваний центральной нервной и эндокринной систем. Кроме того, Партизанский (а равно и Чугуевский) район оказался лидером в риске формирования сердечно-сосудистых заболеваний и нарушения работы желудочно-кишечного тракта, которые вызываются передозировкой мышьяка и нитратов.

Необходимо отметить, что дети младшего возраста часто более чувствительны к токсинам, чем взрослые люди.

Еще одна из опасностей - дефицит необходимых для организма веществ в воде. В связи с этим у граждан могут развиваться дефицитные заболевания. В этих случаях показан дополнительный прием микроэлементов (необходима консультация врача).

Исследование проведено специалистами ДВФУ во главе с Валерией Богдановой и научным руководителем Павлом Кику. Цель исследования - комплексное определение антропогенной нагрузки на водные объекты, почву, воздух в населенных пунктах и предназначенных для этого территориях. Работа была представлена в рамках V научно-практической конференции молодых ученых и студентов.

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