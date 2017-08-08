Следователи просят помощи в установлении личности мужчины, обнаруженного мертвым во Владивостоке

В настоящее время проводится проверка

Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Во Владивостоке СК проводит процессуальную проверку по факту обнаружения 31 июля 2017 года трупа неустановленного мужчины в воде у пожарного пирса № 13, расположенного на территории терминала АО «Центр Судоремонта Дальзавод», г. Владивосток, Приморский край, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Дальневосточное СУТ СК России.

По данным следствия, труп мужчины в возрасте около 30 лет ростом 170 – 175 сантиметров, волосы короткие, светлые. Давность смерти – не менее двух суток.

Был одет в футболку белого цвета, брюки серого цвета, носки серого цвета, нижнее белье - трусы голубого цвета.

Особые приметы: на теле имеются татуировки: на левом плече – 3 геометрические фигуры - шары, связанные стеблем, под ушами – узоры, на левом предплечье – узор, занимающий внутреннюю и внешнюю поверхности предплечья, на правом плече – голова птицы, на задней поверхности шеи два иероглифа, на спине – узор.

Всем, кому что-либо известно о личности мужчины, либо о событии произошедшего, просьба сообщить в Приморский следственный отдел на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по телефону: 8 (4232) 41-41-99