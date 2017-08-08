Приморцам расскажут о пляжном отдыхе и подготовке к 1 сентября

Две актуальные «горячие» линии пройдут в регионе в среду, 9 августа

Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Роспотребнадзор Приморья информирует жителей края о проведении в среду, 9 августа, с 14:00 до 17:00 двух «горячих» линий по актуальным вопросам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Темы:

1.«О состоянии мест массового отдыха и качестве морской воды». На вопросы ответят специалисты отдела надзора по коммунальной гигиене по телефону 8(423) 243-93-84.

2. «О требованиях к качеству и безопасности детских товаров, детских игрушек, школьной формы». На вопросы ответят специалисты отдела защиты прав потребителей по телефонам: 8(423) 244-35-70, 8(423) 244-16-93.