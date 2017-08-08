​ДВФУ: Пить воду в Приморье опасно для здоровья 18:10, 08 августа ​ДВФУ: Пить воду в Приморье опасно для здоровья
Во Владивостоке полиция «накрыла» наркопритон под открытым небом 17:30, 08 августа Во Владивостоке полиция «накрыла» наркопритон под открытым небом (Видео)
Следователи просят помощи в установлении личности мужчины, обнаруженного мертвым во Владивостоке 17:17, 08 августа Следователи просят помощи в установлении личности мужчины, обнаруженного мертвым во Владивостоке
Новостная лента
Август, 08 вторник
18:58
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
18:58
Губернатор Приморья опустился на предпоследнее место в рейтинге влияния глав субъектов РФ
18:58
Восемь красоток поборолись за корону Miss Sunrise во Владивостоке Фото
18:10
​ДВФУ: Пить воду в Приморье опасно для здоровья
17:52
Территория СП Владивосток в ближайшее время может сильно увеличиться
17:40
Приморцам расскажут о пляжном отдыхе и подготовке к 1 сентября
17:30
Во Владивостоке полиция «накрыла» наркопритон под открытым небом Видео
17:17
Следователи просят помощи в установлении личности мужчины, обнаруженного мертвым во Владивостоке
17:02
Почему экс-губернатора Удмуртии отправили под домашний арест? Эксклюзив
16:55
Во Владивостоке в понедельник произошло почти 70 ДТП Эксклюзив
16:54
Пенсионер погиб во время бушевавшей стихии в Уссурийске
16:44
Специалисты ищут инфекции в колодцах и скважинах после стихии в Приморье
16:33
Дожди в Приморье пошли на убыль
16:19
Владивостокский силач все-таки поставит новый рекорд
16:07
Комиссия оценит ущерб от ЧС в Приморье
15:55
Уголовно преследуемый глава Уссурийска борется с наводнением и мародерством Фото
15:44
Игорь Пушкарев: Следственный беспредел рано или поздно будет пресекаться
15:33
Крупная партия бразильской птицы забракована в Приморье
15:21
В Приморье подтоплено более 2 тысяч домов, 12 автодорог, отрезано 8 населенных пунктов
15:09
Владимир Путин оценил масштабную энергоаварию на Дальнем Востоке
14:59
Жители Владивостока отправились на помощь пострадавшим от наводнения Видео
14:44
В аэропорту Владивостока задержан наркоман
14:27
Китайские туристы не смогли вернуться домой из-за паводка Видео
14:13
Во Владивостоке осужден студент за сбыт наркотиков
14:02
Мужчина получил тяжелые травмы в ДТП во Владивостоке
13:51
Во Владивостоке начался сбор гуманитарной помощи для пострадавших районов
13:38
Мопедист потерял пассажира при аварии во Владивостоке Эксклюзив
13:27
В Приморье было спасено более 150 человек в затопленных районах края
13:19
Владимир Пучков: Восстановление школ необходимо взять на особый контроль
13:13
Эксперты: Дороги в Приморье - это вопрос политический
13:06
Во Владивостоке в лагере «Солнечный луч» стартовали две профильные смены для школьников
12:52
Иностранцы дождались шанса посетить Владивосток в упрощенном порядке
12:41
​Эксперты: От рубля ничего хорошего ждать нельзя
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4177 (116) от 08 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чтобы помнили и гордились
Победные матчи дали повод для размышлений
Когда граффити – не искусство
В программе – мастер-класс по 3D-ручке, креативная пицца и мыловарение
Железнодорожникам пожелали крепкого тыла
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Приморцам расскажут о пляжном отдыхе и подготовке к 1 сентября

Две актуальные «горячие» линии пройдут в регионе в среду, 9 августа
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Роспотребнадзор Приморья информирует жителей края о проведении в среду, 9 августа, с 14:00 до 17:00 двух «горячих» линий по актуальным вопросам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Темы:

1.«О состоянии мест массового отдыха и качестве морской воды». На вопросы ответят специалисты отдела надзора по коммунальной гигиене по телефону 8(423) 243-93-84.

2. «О требованиях к качеству и безопасности детских товаров, детских игрушек, школьной формы». На вопросы ответят специалисты отдела защиты прав потребителей по телефонам: 8(423) 244-35-70, 8(423) 244-16-93.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке в понедельник произошло почти 70 ДТП
16:55, 08 августа 2017 Во Владивостоке в понедельник произошло почти 70 ДТП

Зарегистрировано более 260 нарушений ПДД

Специалисты ищут инфекции в колодцах и скважинах после стихии в Приморье
16:44, 08 августа 2017 Специалисты ищут инфекции в колодцах и скважинах после стихии в Приморье

В настоящее время пострадавшим от наводнения следует пить только бутилированную воду

Дожди в Приморье пошли на убыль
16:33, 08 августа 2017 Дожди в Приморье пошли на убыль

Незначительные осадки сохранятся в некоторых районах края

Комиссия оценит ущерб от ЧС в Приморье
16:07, 08 августа 2017 Комиссия оценит ущерб от ЧС в Приморье

Пострадавшие получат компенсацию

Уголовно преследуемый глава Уссурийска борется с наводнением и мародерством
15:55, 08 августа 2017 Уголовно преследуемый глава Уссурийска борется с наводнением и мародерством

Евгений Корж провел заседание оперативного штаба

Жители Владивостока отправились на помощь пострадавшим от наводнения
14:59, 08 августа 2017 Жители Владивостока отправились на помощь пострадавшим от наводнения

За минувшую ночь были спасены десятки человек

Китайские туристы не смогли вернуться домой из-за паводка
14:27, 08 августа 2017 Китайские туристы не смогли вернуться домой из-за паводка

Граница превратилась в озеро