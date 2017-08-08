Территория СП Владивосток в ближайшее время может сильно увеличиться

Минвостокразвития продолжает развивать механизм порто-франко на Дальнем Востоке

Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Минвостокразвития рассматривает возможность распространения режима СП Владивосток на город Благовещенск и пункты пропуска Благовещенского района. Об этом заявил заместитель главы министерства Сергей Качаев на выездном совещании Секретаря СовБеза России Николая Патрушева в Якутске, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

По его словам, «распространение режима Свободного порта на Благовещенск предполагается в рамках продолжения работы по созданию особых правовых режимов хозяйственной деятельности на приграничных территориях и благоприятно скажется на городе, на регионе и Дальнем Востоке в целом».

Как ранее неоднократно заявлял глава Минвостока Александр Галушка, министерство планирует и дальше расширять границы свободного порта и совершенствовать механизм порто-франко.

Отметим, что министерство уже внесло в правительство РФ предложения по распространению режима свободного порта на международные аэропорты Хабаровск (Новый), Петропавловск-Камчатский (Елизово), а также на Советско-Гаванский муниципальный район.