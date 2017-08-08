Как стать волонтёром, расскажут во Владивостоке

Вход свободный

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Встреча с волонтёрами «Кругосветное волонтерское путешествие. Как отправиться в путь за хорошим делом?» пройдет в среду, 9 августа, в 19 часов в муниципальной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55), сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

На вопросы присутствующих ответят волонтёр центра «АЯ» Елена Соловьева, которая недавно вернулась из годового волонтерского проекта в США, а также волонтёры из Италии, Испании и Бельгии.

МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» приглашает на мероприятие всех желающих. Вход свободный.