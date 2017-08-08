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Во Владивостоке полиция «накрыла» наркопритон под открытым небом

Однако уже уколовшихся наркоманов полицейским пришлось отпустить
Фото: скрин-шот Фото: скрин-шот
Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Во Владивостоке полиция «накрыла» наркопритон под открытым небом на Народном проспекте, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморье24. Полицейские буквально свалились на голову наркозависимым гражданам, собравшимся возле подпорной стены во дворе одного из жилых домов на проспекте. Напомним, ранее РИА VladNews уже писало о том, что владивостокские журналисты обнаружили заваленный шприцами уголок. Досуг наркоманов был зафиксирован на видео

В связи с этим, правоохранители провели несколько рейдов и во вторник, 8 августа, все же поймали подозрительных ребят на "горячем". Неприятную беседу с правоохранительными органами поимели четверо молодых людей (один из них попытался сбежать - но не удалось). Однако наказания задержанным было гражданам все же удалось избежать: как позднее сообщили в полиции, в момент "облавы" наркозависимые успели сбросить все компрометирующие их предметы (правда, один из них пожадничал - и укололся, сбросив сразу же шприц). В общем, пришлось полицейским отпустить наркоманов, так как из-за особенностей российского законодательства максимум, что могло грозить самому неудачливому из них – это трое суток ареста.

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