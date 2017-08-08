В рембригадах школьники Владивостока трудятся на благо школ и зарабатывают на карманные расходы

Работают ребята по 4 часа в день – с 9 до 13 часов

Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Третьи смены школьных ремонтных бригад, организованных на базе 42 школ и учреждений дополнительного образования, продолжают работу во Владивостоке. Помогают благоустраивать учреждения образования и зарабатывают здесь на карманные расходы 500 подростков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Так, в школе № 79 кипит работа. В солнечные дни ребята убирают пришкольную территорию, облагораживают клумбы – пропалывают траву и обрезают засохшие цветы. В дождливую погоду старшеклассники приводят в порядок мебель в кабинетах, развешивают стенды в школьных коридорах, моют полы, стены, батареи, двери. Перед началом работ школьники проходят инструктаж по технике безопасности.

«У нас в рембригаде работает 21 подросток, – отметила руководитель ремонтной бригады, учитель технологии школы № 79 Галина Меньшикова. – Ребята ответственно подходят к выполнению поставленных задач. С удовольствием приходят в ремонтные бригады, уже в феврале записываются, чтобы поработать летом».

«Это же здорово – работать на благо школы и получать за это деньги, – уверена старшеклассница Мария Тестик. – Мы делаем нашу школу чище и красивый, а заработанное я планирую потратить маленькой сестрёнке на подарок, у неё скоро день рождения».

Смена длится две недели с выходными по субботам и воскресеньям, работают ребята по 4 часа в день – с 9 до 13 часов. За две недели работы в рембригаде школьник сможет получить около 3 тысяч рублей.

Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, отдых, оздоровление и занятость школьников во время каникул организованы в рамках программы «Развитие образования Владивостока» на 2014 – 2019 годы, разработанной по распоряжению главы города Игоря Пушкарёва.