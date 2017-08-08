Спортсмены из школы единоборств Владивостока продолжают тренироваться даже летом

Участниками десятидневной смены стали 75 юных спортсменов

Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

На базе лагеря «Восток»поселка Врангель (Находка) 10 августа завершаются ежегодные учебно-тренировочные сборы для спортсменов и тренерско-преподавательского состава отделения джиу-джитсу муниципальной школы единоборств Владивостока. Участниками десятидневной смены стали 75 юных спортсменов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

«Наши воспитанники тренируются на свежем воздухе и соперничают с единоборцами из других городов. Кроме того, спортсмены в конце сборов получат возможность пройти аттестацию на пояс и поучаствовать в соревнованиях по джиу-джитсу», – рассказал заместитель директора СДЮСШ единоборств Владивостока Борис Глазков.

Ежедневно участники смены проходят по три тренировки – утреннюю пробежку и разминку, дневную тренировку в спортзале (полноконтактная работа в шлемах, борьба в стойке и партере) и вечернюю тренировку – это работа на падах и лапах в спортзале или на стадионе, а также тренировка по кроссфиту (программа силовых упражнений, состоящая из постоянно меняющихся функциональных упражнений высокой интенсивности).

6 августа в лагере прошли соревнования, где большинство призовых мест заняли владивостокские спортсмены. Впереди – аттестация на пояса. В экзамен входит стандартный набор упражнений: кихон (общая разминка, которая включает в себя удары руками и ногами на месте, растяжку и дыхательные упражнения), борьба и полноконтактные поединки. После аттестации спортсмены получат новый спортивный разряд федерации джиу-джитсу и соответствующий разряду цвет пояса.

Помимо тренировочного процесса для детей организован и отдых – купание в бассейне и море.

Для справки

В рамках муниципальной программы главы приморской столицы Игоря Пушкарёва «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014 – 2018 годы в «Специализированной детско-юношеской спортивной школе единоборств города Владивостока» тренируется порядка 1009 юных спортсменов. В спортивной школе для ребят имеется вся необходимая материальная база для тренировок, благодаря чему они ежегодно принимают участие в соревнованиях различного уровня.